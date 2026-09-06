Los conductores que circulen por las calles y rutas argentinas deberán respetar los límites de velocidad y las demás normas de tránsito para evitar sanciones que pueden afectar directamente su licencia.

El Sistema de Scoring Nacional establece un esquema de descuento de puntos por determinadas infracciones. Cada conductor comienza con 20 puntos y puede perderlos progresivamente cuando comete faltas de tránsito.

Licencia de conducir: cómo funciona el sistema de puntos en Argentina

El Scoring Nacional fue establecido mediante el Decreto 242/2022 y asigna una base de 20 puntos a los conductores que cuentan con una Licencia Nacional de Conducir.

Cuando se cometen determinadas infracciones, se descuentan puntos del registro. El objetivo es identificar y sancionar las conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial.

El sistema no funciona de la misma manera que una multa económica: además de pagar la sanción correspondiente, una infracción puede generar un descuento de puntos en la licencia.

El exceso de velocidad es una de las infracciones que más puntos suma. Fuente: El Cronista.

Exceso de velocidad: cuántos puntos se pueden perder

El exceso de velocidad se encuentra específicamente contemplado dentro del esquema de scoring.

Según el Decreto 242/2022, cuando el conductor supera entre un 10% y un 30% el máximo permitido, se descuentan 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

En cambio, cuando el exceso supera el 30% del máximo permitido, la quita asciende a 10 puntos.

Por lo tanto, una infracción por exceso de velocidad puede representar una pérdida importante del puntaje disponible, especialmente cuando el conductor ya acumuló otras faltas.

¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducir?

El punto clave del sistema argentino aparece cuando el conductor pierde los 20 puntos disponibles.

La primera vez que una persona llega a cero puntos, queda inhabilitada para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder todos los puntos por segunda vez, la inhabilitación aumenta a 120 días. En una tercera oportunidad, el período alcanza los 180 días.

A partir de allí, los períodos de inhabilitación continúan aumentando de manera progresiva.

Por eso, acumular infracciones puede terminar dejando al conductor sin licencia, incluso cuando las faltas hayan ocurrido en distintos momentos y no se trate únicamente de una infracción por exceso de velocidad.