El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó que revisará los registros de los conductores para detectar quiénes no notificaron su cambio de domicilio.

La ley estatal exige informar la nueva dirección dentro de los diez días posteriores a la mudanza, bajo apercibimiento de multa y, en casos que se agraven, suspensión de la licencia.

La exigencia surge del Código de Vehículos de California, sección 14600 y aplica exclusivamente en ese estado. El DMV intensificó los controles sobre este trámite dentro de una revisión más amplia de los registros de conductores.

¿Qué dato hay que actualizar en la licencia de conducir y en qué plazo?

Todo titular de una licencia de conducir en California debe informar su nuevo domicilio dentro de los diez días de mudarse. El trámite requiere la dirección anterior y la actual, y puede completarse en línea, por correo o en persona.

Quienes no cumplan con el aviso reciben una infracción corregible, con una multa de referencia de u$s 214. La falta no suma puntos al registro de manejo, pero queda asentada hasta que se corrija la dirección.

Actualizar el domicilio lleva pocos minutos y no tiene costo si se hace antes de recibir una notificación del DMV. Los pasos son los siguientes:

MyDMV en Ingresar a la cuentaen dmv.ca.gov

Seleccionar la opción “Start address change”

Cargar la dirección anterior y la nueva

Confirmar si también se actualiza el domicilio del vehículo registrado

Esperar la confirmación, que puede demorar hasta tres días

Todo titular de una licencia de conducir en California debe informar su nuevo domicilio dentro de los diez días de mudarse. Chat GPT

¿Qué pasa si no se actualiza la licencia de conducir a tiempo?

El riesgo inmediato es económico: la multa se aplica ante cualquier control de tránsito si la licencia no refleja el domicilio real. La infracción permanece activa hasta que se regulariza el dato.

El DMV envía por correo las notificaciones legales, incluidas advertencias y suspensiones, a la dirección registrada. Si ese domicilio está desactualizado, el conductor puede no enterarse de una sanción en curso, que de todos modos avanza y puede terminar en la suspensión de la licencia.