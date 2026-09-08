Confirmado en el decreto 437/2011: eliminan todas las licencias de conducir de las personas que formen parte de esta lista. (Imagen ilustrativa)

El Gobierno establece diversas normativas sobre las licencias de conducir con el fin de hacer cumplir las leyes y prevenir accidentes que pongan en peligro a los conductores. Por tal motivo, eliminará ciertos carnets que no se ajusten a la normativa vigente .

Según el Decreto 437/2011 emitido por el Ministerio de Justicia, se ha elaborado una lista de individuos a quienes se les suspenderá el documento que les autoriza a conducir por las vías públicas.

El listado de conductores que perderán su licencia de conducir

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, entra dentro del sistema de scoring o puntos. Cada persona posee 20 puntos, los cuales se deducen de manera progresiva por cada falta o infracción que cometa .

Confirmado en el decreto 437/2011: eliminan todas las licencias de conducir de las personas que formen parte de esta lista

Los puntos descontados impactan al conductor que aparezca en el acta de infracción. En cambio, si la infracción es automática, se aplicará al titular registral del vehículo.

Penalizaciones por puntos perdidos en la licencia de conducir: ¿cuánto tiempo estaré inhabilitado?

Cuando se cometen varias faltas juntas, el descuento será de 15 puntos como máximo, salvo que el total de infracciones proporcione un resultado menor. En caso de que se pierdan puntos, se sufrirá las siguientes penalizaciones:

La primera vez se les inhabilitará el carnet por 60 días . El plazo se reducirá a la mitad si se trata de una licencia profesional. Durante este periodo, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

En la segunda pérdida total , quedarán inhabilitados por 120 días , siendo la mitad para los profesionales. Asimismo, deberán aprobar los cursos de vialidad.

Para la tercera pérdida de puntos, se suspenderá la licencia por 180 días y, en caso de reincidencia, la sanción se duplicará sucesivamente.

¿Cómo recuperar puntos de la licencia de conducir efectivamente?

Hay circunstancias en las cuales es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir, como se detalla a continuación:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. En este contexto, se reintegra el puntaje total.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso puede proporcionar hasta 4 puntos, aunque se permite la inscripción únicamente cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, este plazo se reduce a un año.

¿Cómo consultar cuántos puntos tengo?

El puntaje personal puede ser determinado siguiendo una serie de pasos:

Acceder a la página oficial (miScoring) Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite Se mostrarán los datos del conductor junto con el puntaje restante. Es importante verificar si existe un sistema de scoring local en las respectivas jurisdicciones.

Más control y educación sobre licencias de conducir en el país

Según el Gobierno, la reducción de puntos se determinará según la naturaleza de la infracción cometida al volante:

Infracción Puntos a descontar Circular con licencia vencida 5 Circular sin VTV o RTO 4 Circular sin casco en motos 5 Circular sin seguro 4 No respetar semáforos 5 Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos 10 No respetar los límites de velocidad (menos del 30%) 5 No respetar los límites de velocidad (más del 30%) 10 Conducir con una inhabilitación o suspensión 20 Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con autos en la vía pública 20

El Gobierno también planea implementar campañas de concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para mejorar la seguridad vial en el país. Estas iniciativas contarán con el apoyo de ONGs.

Además, se prevé la incorporación de tecnología para facilitar el control de infracciones, como cámaras de vigilancia en puntos críticos. Esto permitirá a las autoridades actuar rápidamente ante posibles riesgos en las vías.