No son las pirámides de Egipto: la única obra humana que se observa desde el espacio y es reconocida por la NASA

La creatividad y el ingenio del ser humano para construir monumentos representa un hito en la historia de la humanidad . Estructuras como la Gran Muralla China, el Coliseo Romano y las Pirámides de Egipto se destacan como logros arquitectónicos excepcionales.

No obstante, a pesar de sus dimensiones imponentes, ninguna de estas edificaciones puede ser visualizada desde el espacio.

El mar de plástico: la única obra humana visible desde el espacio

La construcción conocida como el mar de plástico se erige como la única obra humana visible desde el espacio. Esta vasta estructura se encuentra en la provincia de Almería, al sur de España .

Dispone de 40.000 hectáreas de invernaderos, constituido por estructuras cubiertas de plástico, que facilitan el cultivo intensivo de frutas y hortalizas.

No son las pirámides de Egipto: la única obra humana que se observa desde el espacio y es reconocida por la NASA X @_NOALCOMUNISMO

Desde la NASA se informa que su capacidad para reflejar la luz del sol permite que sea visualizada desde el espacio. Su ubicación en un desierto con escasa vegetación genera un marcado contraste.

Los invernaderos se organizan de manera ordenada y en líneas rectas, creando un patrón fácilmente reconocible.

La gran importancia del mar de plástico en la agricultura

El mar de plástico constituye un conjunto de invernaderos de vital importancia para la región, estimándose que aproximadamente el 80% de los tomates y el 60% de los pepinos provienen de dicho lugar.

Las principales características son las siguientes: