La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó un nuevo canal digital para que las personas que realizan trámites o reciben prestaciones puedan acceder a comunicaciones oficiales sin necesidad de recurrir a una notificación en papel.

Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una herramienta que funciona dentro de Mi ANSES y que permite concentrar distintas comunicaciones del organismo en un espacio personal. Su adhesión es voluntaria y tiene validez jurídica.

Qué es el nuevo domicilio electrónico de ANSES

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un espacio digital seguro y personalizado que queda asociado a la persona que lo constituye ante ANSES.

Allí podrán llegar notificaciones, citaciones, requerimientos, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, emplazamientos, avisos y otras comunicaciones relacionadas con prestaciones y servicios del organismo.

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un espacio digital seguro y personalizado que queda asociado a la persona que lo constituye ante ANSES. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock New Africa

La principal particularidad es que esas comunicaciones tienen validez dentro de los procedimientos administrativos de ANSES. Además, estarán disponibles durante las 24 horas y podrán consultarse desde la aplicación “Mi Buzón” de Mi ANSES.

Cómo activar el nuevo “buzón” de Mi ANSES

La adhesión al domicilio electrónico se realiza de manera completamente digital y requiere contar con la Clave de la Seguridad Social.

Para activarlo, hay que ingresar a Mi ANSES, desde la página web o la aplicación móvil, y seguir estos pasos:

Entrar a “Domicilio y Datos de Contacto” .

Aceptar los “Términos y Condiciones” del servicio.

Informar una dirección de correo electrónico.

Validar el mail registrado.

Una vez finalizado el procedimiento, comenzar a consultar las comunicaciones desde “Mi Buzón”.

El domicilio queda constituido cuando se completa correctamente todo el proceso indicado por ANSES. La herramienta puede ser utilizada por personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social.

Qué información podrán recibir los beneficiarios

La adhesión al domicilio electrónico se realiza de manera completamente digital y requiere contar con la Clave de la Seguridad Social. (Foto: Shutterstock)

Las comunicaciones que lleguen al nuevo buzón pueden estar vinculadas con distintos trámites y prestaciones gestionados ante ANSES.

Entre ellas se encuentran resoluciones, intimaciones, citaciones, liquidaciones, requerimientos y emplazamientos, además de avisos o comunicados relacionados con los procedimientos administrativos.

Cada notificación debe incluir información que permita identificar el trámite, como la fecha, el tipo y número del acto, el organismo o área que lo emitió, el expediente y, cuando corresponda, los plazos y efectos jurídicos.

ANSES también podrá enviar un aviso al correo electrónico declarado para informar que existe una nueva comunicación en “Mi Buzón”. Sin embargo, ese mensaje es considerado un aviso de cortesía: si el mail no llega, eso no permite desconocer una notificación que ya fue puesta a disposición en el domicilio electrónico.