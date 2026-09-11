La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene una prestación destinada a las familias que tienen a cargo un hijo o hija con discapacidad. En septiembre de 2026, el monto de la AUH por hijo con discapacidad asciende a $501.473,96.

Para acceder al beneficio es fundamental contar con la documentación que acredite la condición de discapacidad.

Entre los requisitos centrales se encuentra el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, además de tener actualizados los datos personales y familiares ante ANSES.

¿Cuánto paga ANSES por hijo con discapacidad?

Con la actualización correspondiente a septiembre, la AUH por hijo con discapacidad llegó a $501.473,96 mensuales. El monto se actualiza mediante el mecanismo de movilidad establecido para las asignaciones.

La prestación tiene una particularidad importante: a diferencia de la AUH tradicional, no existe un límite de edad para el hijo con discapacidad, siempre que se mantengan las condiciones requeridas para cobrarla.

El documento clave para cobrar la prestación

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Uno de los requisitos fundamentales es acreditar oficialmente la discapacidad. Para esto, el CUD vigente resulta central dentro de la documentación solicitada por ANSES.

El organismo también contempla otros documentos, entre ellos:

DNI del titular y del hijo o hija.

Documentación que acredite el vínculo familiar .

CUD emitido por la autoridad correspondiente.

Datos personales y familiares actualizados en ANSES .

Autorización para el cobro cuando corresponda.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH por hijo con discapacidad?

La normativa establece que la prestación está destinada a quienes tengan a su cargo a una persona con discapacidad y cumplan las condiciones previstas por el régimen de asignaciones.

Entre los requisitos generales se encuentran la residencia en el país, la acreditación de identidad y del vínculo, además de la certificación de la discapacidad. En determinados casos también deben cumplirse condiciones específicas de residencia legal.

¿El pago se realiza automáticamente?

Una vez que el beneficio está aprobado y activo, ANSES realiza el pago de manera mensual a través del medio de cobro registrado.

Sin embargo, una vez que se presenta el documento, la entidad debe revisar la información y evaluar las condiciones del solicitante.

La persona debe cumplir con todos los requisitos y completar el trámite correspondiente ante el organismo.

Por eso, mantener la documentación vigente y los datos actualizados resulta fundamental para evitar interrupciones o demoras en el cobro.