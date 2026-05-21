Habilitaron el túnel más importante de la ciudad que terminará para siempre con el caos de tránsito y las demoras en una zona clave Fuente: AUNO

Un nuevo paso bajo nivel ya se encuentra habilitado en el sur del conurbano bonaerense y promete cambiar por completo la circulación en una de las zonas más transitadas de Buenos Aires.

La obra fue inaugurada por Trenes Argentinos sobre la Avenida Presidente Perón, en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, con el objetivo de reducir embotellamientos y mejorar la seguridad vial en el cruce ferroviario.

Cómo es el nuevo túnel que permitirá reducir el tránsito

El paso bajo nivel fue construido debajo de las vías del Ramal Bosques, vía Temperley, perteneciente al Ferrocarril General Roca. La obra quedó habilitada el pasado 12 de diciembre en el marco de la Emergencia Ferroviaria impulsada por el Gobierno nacional.

Habilitaron el túnel más importante de la ciudad que terminará para siempre con el caos de tránsito y las demoras en una zona clave Fuente: Archivo

El túnel funciona en doble mano y busca agilizar el tránsito vehicular en una arteria clave para miles de conductores que circulan diariamente por la zona sur del Gran Buenos Aires.

Además de disminuir las demoras generadas por el paso del tren, el proyecto también apunta a eliminar riesgos asociados a los cruces ferroviarios a nivel.

Los detalles de la obra que transformará una zona clave

Desde el punto de vista estructural, el nuevo paso bajo nivel cuenta con:

190 metros de longitud.

Doble carril de circulación.

Un ancho total de 9,50 metros.

Gálibo de 4,50 metros de altura.

El diseño incorpora una curva y contracurva para integrarse a la traza urbana existente y mejorar la conexión vehicular en el área.

Habilitaron el túnel más importante de la ciudad que terminará para siempre con el caos de tránsito y las demoras en una zona clave Fuente: Archivo

La ejecución del proyecto también incluyó importantes obras complementarias:

Construcción de dos puentes ferroviarios.

Muros de contención.

Pavimentos de hormigón.

Estación de bombeo pluvial.

La importancia de la obra para el tráfico bonaerense

La habilitación del túnel representa una de las intervenciones viales más importantes recientes en Rafael Calzada y zonas cercanas, ya que permitirá descongestionar uno de los puntos históricamente más afectados por el tránsito y las barreras ferroviarias.

Con la habilitación del nuevo túnel, los conductores podrán cruzar la zona mucho más rápido y sin tener que esperar varios minutos cada vez que pasa el tren.

Además, la obra busca mejorar la circulación diaria y reducir los problemas de tránsito en uno de los puntos más complicados del sur del conurbano.