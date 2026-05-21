El tránsito vial del centro del país está a punto de dar un giro histórico, ya que convertirán en autopista un peligroso camino. Considerado durante décadas una de las trazas más peligrosas de Argentina debido a su alta siniestralidad y abandono, la Ruta Nacional 19 tendrá una transformación sin precedentes para convertirse en una autovía moderna y segura.

Este corredor no es solo una vía de tránsito local, sino que se trata de un eje logístico bioceánico fundamental para el Mercosur, conectando la producción del interior con los puertos y los países vecinos. En particular, conecta tres provincias del litoral esenciales para la producción.

¿Cual es la nueva autopista que mejorará el tránsito entre provincias?

Pese a que la obra la inició el Gobierno nacional, la provincia de Córdoba financiará con recursos propios los tramos faltantes. La inversión total asciende a $ 191.166 millones, destinados a completar los 62,9 kilómetros que aún separan a la capital cordobesa de la ciudad de San Francisco, el límite con Santa Fe.

Los avances más recientes incluyen:

Nueva carpeta asfáltica: ya se pavimentaron sectores clave entre las localidades de Los Chañaritos y Santiago Temple.

Ingeniería de alta complejidad: Se están montando vigas y estructuras para los accesos a los pueblos del trayecto.

Puentes sobre el Río Segundo: Actualmente se ejecutan dos puentes de 150 metros de largo sobre el río Xanaes.

La nueva Autopista 19 unirá distintas ciudades estratégicas del litoral.

¿Cuáles son los beneficios de esta nueva obra?

La nueva Ruta Nacional 19 se proyectadó bajo estándares internacionales de seguridad vial. El diseño elimina por completo los cruces a nivel y las rotondas precarias, reemplazándolos por distribuidores elevados en puntos críticos como Devoto, Colonia Marina y Tránsito.

Los nuevos avances en esta ruta permitirán considerarla autopista.

La autopista contará con dos carriles por sentido de circulación, permitiendo una velocidad máxima de 130 km/h. Esto no solo reducirá los tiempos de viaje para los más de 3 millones de vehículos que la transitan anualmente, sino que busca erradicar los choques frontales que le dieron su triste apodo.

¿Cuándo se inaugura y qué ciudades se verán beneficiadas?

Aunque se esperan habilitaciones parciales durante los próximos meses, el plazo de finalización total de la obra está fijado para febrero de 2027.

El impacto económico será directo para una decena de localidades clave:

En Córdoba: Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Río Primero, Arroyito y San Francisco.

En Santa Fe: Sa Pereira, San Gerónimo del Sauce y Santo Tomé.

Conexión Entre Ríos: A través del Túnel Subfluvial, la obra garantiza un flujo ininterrumpido hacia Paraná y el resto del Litoral.

Esta obra promete no solo mejorar la vida de miles de transportistas y turistas, sino posicionarse como el nuevo estandarte de la infraestructura en la Región Centro.