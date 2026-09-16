Tarjeta Alimentar, sin cambios: los beneficiarios recibirán en agosto cobrarán lo mismo que en julio

Las familias que reciben la Tarjeta Alimentar deben mantener actualizada su información en ANSES para evitar inconvenientes con el beneficio.

El organismo utiliza los datos registrados para determinar quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la Prestación Alimentar.

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, donde los titulares también pueden consultar la información vinculada con sus prestaciones.

Tarjeta Alimentar: el trámite para no tener problemas con el beneficio

ANSES recomienda que los titulares mantengan actualizados sus datos personales, familiares y de contacto, incluyendo el teléfono celular y el correo electrónico.

Esta información resulta importante porque la Prestación Alimentar se asigna de acuerdo con los datos que figuran en los registros oficiales.

Por eso, si hubo cambios en la composición familiar, domicilio, datos de contacto o situación de los hijos, es conveniente revisar que toda la información esté correctamente registrada.

¿Cómo actualizar los datos en Mi ANSES?

El trámite puede realizarse desde la plataforma oficial de ANSES.

Los pasos principales son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisar los datos personales y familiares registrados. Verificar especialmente la información de los hijos y los datos de contacto. Actualizar la información que haya cambiado. Confirmar los datos y guardar los cambios.

Desde la plataforma también es posible consultar la información relacionada con las prestaciones y verificar si existen novedades.

Consultar el estado de las asignaciones y beneficios de ANSES puede ser útil para detectar si existe alguna inconsistencia en los datos registrados.

ANSES cruza datos: cuándo puede cambiar el beneficio

Fuente: ANSES

La Tarjeta Alimentar no requiere una inscripción específica: el acceso se determina de manera automática a partir de la información disponible en los registros oficiales.

Por eso, un cambio en la situación familiar puede modificar la condición de acceso. El organismo puede utilizar la información disponible para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos.

Esto significa que no actualizar los datos no implica una baja automática en todos los casos, pero sí puede generar inconvenientes si la información registrada está desactualizada o ya no refleja la situación real de la familia.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

Actualmente, la Prestación Alimentar está destinada a determinados titulares de prestaciones de ANSES, entre ellos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años .

Personas embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo .

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

La asignación se realiza automáticamente cuando ANSES determina que se cumplen las condiciones correspondientes.

Qué deben hacer las familias ahora

Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda mantener actualizada la información personal y familiar. Revisar los datos en Mi ANSES lleva pocos minutos y permite detectar posibles errores antes de que afecten la liquidación de una prestación.

En caso de que exista una modificación en la situación familiar, es importante informarla por los canales oficiales y verificar posteriormente que el cambio haya quedado registrado.

La continuidad de la Prestación Alimentar depende del cumplimiento de los requisitos vigentes y de la información registrada, por lo que mantener los datos actualizados resulta fundamental.