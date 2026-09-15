Los jubilados y pensionados tendrán un cambio importante en el calendario de pagos de septiembre.

ANSES comenzará a pagar desde el martes 22 a quienes cobran haberes que superan la jubilación mínima, de acuerdo con la terminación del DNI.

La modificación se da en un mes en el que también aumentaron las prestaciones previsionales.

Las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 2,11%, por lo que los beneficiarios cobrarán nuevos montos durante septiembre.

ANSES cambia el calendario de jubilaciones desde el 22 de septiembre

El martes 22 de septiembre comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo . Ese día cobrarán quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.

El martes 22 de septiembre comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

El calendario continuará el miércoles 23 de septiembre, para los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 2 y 3. Luego, el organismo avanzará con las siguientes terminaciones.

Las fechas establecidas por ANSES para este grupo son:

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

En septiembre, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 2,11%, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. La actualización también alcanza a otras prestaciones que paga ANSES.

Con el incremento, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633,20. Además, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo alcanzan un ingreso mensual de $498.633,20. Para los haberes superiores a la mínima, el refuerzo puede ser proporcional hasta alcanzar el monto correspondiente.

Calendario de jubilaciones ANSES: quiénes cobran antes del 22 de septiembre

Antes de que comience el pago para quienes superan la mínima, ANSES continúa con el calendario correspondiente a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo.

Este martes 15 de septiembre es el turno de quienes tienen DNI terminados en 5. El cronograma seguirá el miércoles 16 con los documentos finalizados en 6 y el jueves 17 con los terminados en 7.

Las últimas fechas serán el viernes 18 de septiembre, para los DNI terminados en 8, y el lunes 21 de septiembre, para los terminados en 9. Desde el martes 22 comenzará el turno de quienes superan el haber mínimo.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro, el monto y el detalle de la liquidación a través de mi ANSES, ingresando con sus datos personales y la Clave de la Seguridad Social.