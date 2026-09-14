El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó una campaña para que sus afiliados revisen y actualicen los datos personales registrados en Mi PAMI.

En concreto, el organismo público recomendó mantener actualizados el número de teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia, ya que estos datos son utilizados para enviar comunicaciones y facilitar la realización de distintos trámites.

Qué datos deben revisar los afiliados de PAMI

La actualización está orientada principalmente a mantener vigente la información de contacto de cada afiliado.

El número de teléfono, correo electrónico y domicilio de residencia son algunos de los datos que pueden modificarse desde Mi PAMI.

Contar con información correcta permite recibir avisos vinculados con trámites, prestaciones y servicios. Además, el domicilio de residencia registrado tiene importancia para determinadas gestiones y para la entrega de insumos.

La revisión puede realizarse tanto desde la aplicación para celulares como desde el portal web de Mi PAMI. Allí también se encuentran servicios como la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla y turnos.

PAMI pidió a sus afiliados revisar y actualizar sus datos personales en Mi PAMI.

Cómo actualizar los datos personales en Mi PAMI

Para modificar los datos habilitados, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI y acceder a la sección “Perfil”, ubicada en la parte superior de la pantalla. Luego tiene que seleccionar “Mis datos” y elegir la información que desea modificar.

Desde ese apartado se pueden actualizar el correo electrónico, el teléfono de contacto y el domicilio de residencia . Una vez realizado el cambio, PAMI solicita una verificación mediante un código que puede llegar por mensaje de texto o correo electrónico.

La advertencia de PAMI para evitar estafas

PAMI recordó que la actualización de datos también está relacionada con la seguridad de las gestiones digitales. El organismo público aconseja utilizar únicamente sus canales oficiales y evitar entregar información personal ante contactos sospechosos.

En particular, PAMI advierte que no solicita contraseñas, códigos de validación, datos bancarios ni dinero para utilizar Mi PAMI .

También recomienda no ingresar en enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales cuando no pueda comprobarse su procedencia.