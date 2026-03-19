El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene activo durante 2026 uno de sus servicios orientados a mejorar la salud de jubilados y pensionados: el plan “Sonrisa Mayor”, una iniciativa que brinda acceso a atención odontológica gratuita para los afiliados del organismo. La propuesta apunta a garantizar controles, diagnósticos y tratamientos vinculados con la salud bucal, uno de los aspectos más importantes del bienestar general en adultos mayores. A través de este programa, los beneficiarios pueden recibir atención para prevenir o tratar las enfermedades bucodentales más frecuentes. El sistema funciona con la figura de un odontólogo de cabecera, quien realiza la consulta inicial para evaluar el estado de salud del paciente. A partir de ese primer diagnóstico, el profesional determina si es necesario iniciar un tratamiento o derivar al afiliado a otro especialista dentro de la red de prestadores. Dentro del plan se contemplan diversas prácticas odontológicas. Entre ellas se encuentran tratamientos de endodoncia, atención ante urgencias dentales, procedimientos de mayor complejidad, rehabilitación dental y estudios de diagnóstico por imágenes. Estas prestaciones forman parte del esquema de cobertura que busca facilitar el acceso a tratamientos odontológicos y mejorar la calidad de vida de los afiliados al PAMI. Además, el programa contempla atención odontológica a domicilio en situaciones particulares. Este servicio está destinado a afiliados con dificultades para trasladarse, personas que viven en instituciones o pacientes que requieren procedimientos con anestesia, monitoreo o internación para poder realizar determinados tratamientos. Para acceder al servicio, el primer paso es solicitar un turno con el odontólogo de cabecera y realizar una consulta inicial. Durante esa visita, el profesional evalúa el estado de la salud bucal del paciente y, en caso de ser necesario, emite una orden de derivación para tratamientos específicos. Luego, el afiliado puede consultar la cartilla médica del PAMI y seleccionar el centro odontológico o profesional de su preferencia para coordinar un turno. Ante cualquier consulta, los afiliados pueden comunicarse al 138, la línea de atención “PAMI Escucha y Responde”, disponible las 24 horas. También es posible buscar prestadores y gestionar turnos a través de la cartilla médica online o mediante la aplicación Mi PAMI, donde se encuentran los servicios disponibles del programa “Sonrisa Mayor”.