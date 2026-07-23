Existen ciertas infracciones que puedan hacer que los conductores pierdan la licencia de conducir. Quienes cometan estas faltas no solo afrontarán una multa, sino que podrían ver su registro retenido por las autoridades.

Se trata del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), mediante el cual cada vez que se cometa una falta se les restará puntos a los titulares.

Cómo funciona el sistema de scoring de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad mantiene un sistema mediante el cual cada conductor recibe un puntaje inicial de 20 puntos a momento de otorgarse la licencia.

Cada vez que se cometan infracciones, se le restará puntos al titular del registro, a menos que:

El conductor se encuentre identificado y sea distinto al titular.

El conductor acredite haber vendido el vehículo.

El conductor acredite haber cedido la tenencia o custodia e identifique al responsable (este último debe dar consentimiento).

A qué conductores se les retendrá la licencia de conducir

Cuando un conductor alcanza los 0 puntos, se le inhabilitará el registro por un periodo que puede extenderse desde los 60 días hasta los 5 años según corresponde. Además, deberá realizar un curso de educación vial y acreditar su aprobación ante las autoridades.

Sin embargo, el plazo de inhabilitación no es inmediato, sino que se abre un plazo de 20 días para que el titular se acerque al Controlador Administrativo de Faltas y resuelva el legajo de inhabilitación. Pasado el plazo, cada controlador decidirá si se efectiviza la inhabilitación.

De esta manera, las suspensiones se calcularán de la siguiente manera:

Primera vez que se llega a los 0 puntos : se inhabilita la licencia por 60 días y se debe hacer un curso de educación vial.

Segunda vez en llegar a los 0 puntos : se inhabilita el registro por 180 días y se debe hacer el curso. Se dispondrá la caducidad de la licencia y para obtener otra se debe hacer el trámite de otorgamiento.

Tercera vez en llegar a 0 puntos : se inhabilita por 2 años y se debe hacer el curso. Se debe hacer todo el trámite de vuelta para obtener el registro.

Cuarta vez en llegar a 0 puntos y posteriores: se inhabilita la licencia por 5 años, se debe hacer el curso de educación vial y se debe hacer el trámite de otorgamiento.

Qué infracciones reducen puntos y cómo recuperar el puntaje

Cabe mencionar que no todas las infracciones descuentan puntos del sistema de scoring. Algunos, por ejemplo, permiten reasignar la mitad de ellos y hay otros que no permiten la reasignación parcial.

Principales infracciones que permiten una reasignación parcial:

Infracciones Puntos que descuenta Puntos que recupera No respetar indicaciones de las autoridades 2 1 Conducir con licencia vencida 4 2 Licencia o documentación habilitante vencida (transporte público) 4 2 Conducir sin anteojos o lentes contacto según registro 4 2 Conducir con licencia conductor no correspondiente 4 2 Permitir conducir con licencia de conductor no correspondiente (titular/transporte) 4 2 Sistemas o dispositivos de retención infantil 4 2 No uso cinturón de seguridad 4 2

Infracciones que no permiten reasignación de puntos