En un mercado cada vez más competitivo, la creatividad, el propósito y la conexión emocional se consolidaron como los principales factores para que una marca logre diferenciarse. Hoy, las empresas que consiguen trascender la venta de un producto son aquellas capaces de construir relaciones auténticas con sus consumidores, generar confianza y convertirse en parte de su vida cotidiana.

Para Greg Hoffman, ex Chief Marketing Officer de Nike y especialista en branding, las marcas más influyentes no alcanzan el liderazgo únicamente por la calidad de sus productos, sino por su capacidad para crear experiencias memorables, despertar emociones y conectar con valores compartidos. Esa combinación permite fortalecer la lealtad de los clientes y mantener una relevancia cultural sostenida en el tiempo.

Por qué el propósito se convirtió en un activo estratégico para las empresas

A lo largo de su trayectoria, Hoffman impulsó campañas que abordaron temas como la igualdad, la sostenibilidad y la inclusión, demostrando que el branding puede convertirse en una herramienta de transformación social. En su libro Emotion by Design, explica cómo las emociones, el storytelling y un propósito claro pueden convertirse en ventajas competitivas para cualquier organización que busque crecer en un entorno cada vez más exigente.

Este enfoque también impacta en el interior de las compañías. Integrar la creatividad y el propósito dentro de la estrategia empresarial fortalece la cultura organizacional, impulsa la innovación y favorece un crecimiento más sostenible. Además, ayuda a responder con mayor rapidez a las nuevas expectativas de consumidores que valoran tanto los productos como los principios que representan las marcas.

Greg Hoffman: creatividad, propósito y emociones para construir marcas duraderas. (Foto: WOBI)

Apple y Lego: ejemplos de marcas que construyeron comunidades

Empresas como Apple y Lego son ejemplos de cómo una estrategia centrada en las personas puede generar resultados de largo plazo. Más allá de comercializar dispositivos tecnológicos o juguetes, ambas compañías lograron crear comunidades, fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar una identidad que trasciende sus productos. Esa conexión emocional se convirtió en uno de sus principales diferenciales frente a la competencia.

Para Hoffman, alcanzar ese nivel de relevancia requiere que las organizaciones promuevan una cultura de curiosidad, incentiven la toma de riesgos y permitan que la creatividad forme parte del trabajo de todas las áreas de la empresa. Cuando los equipos participan activamente en la generación de ideas, aumentan las posibilidades de innovar y desarrollar soluciones con mayor impacto para el negocio y para los consumidores.

La transformación digital exige marcas más humanas

En paralelo, la transformación digital, la innovación constante y la capacidad para anticipar tendencias redefinen el escenario empresarial. Las organizaciones que logren combinar tecnología, creatividad y un propósito auténtico estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos de un mercado en permanente evolución y construir ventajas competitivas sostenibles.

Estas serán algunas de las temáticas que Greg Hoffman desarrollará durante su participación en el próximo World Business Forum, organizado por WOBI, donde compartirá su visión sobre cómo las empresas pueden navegar un contexto de disrupción, fortalecer sus marcas y aprovechar las nuevas oportunidades que surgen en un entorno cada vez más dinámico.