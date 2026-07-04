En un entorno empresarial cada vez más saturado, las organizaciones están empezando a replantear su forma de crecer. En lugar de pelear por los mismos clientes dentro de industrias abarrotadas, buscan estrategias para crear nuevos mercados donde la competencia pierda relevancia.

Este cambio se vuelve clave para el crecimiento sostenible, ya que permite a las empresas diferenciarse sin quedar atrapadas en guerras de precios o en la presión constante de competir en los mismos espacios.

La teoría del océano azul y el valor de innovar

La especialista en estrategia Renée Mauborgne, coautora del libro “La estrategia del océano azul”, sostiene que la verdadera ventaja competitiva no está en superar a otros, sino en crear innovación en valor.

Su enfoque propone identificar oportunidades donde la competencia sea prácticamente irrelevante, abriendo así espacios de mercado completamente nuevos. En este sentido, la innovación deja de ser incremental y pasa a ser transformadora.

Renée Mauborgne (foto: WOBI, World Business Forum).

Crecimiento estratégico: salir del océano rojo

La saturación de mercados ha llevado a muchas empresas a competir de manera agresiva por los mismos consumidores, generando lo que se conoce como “océanos rojos”: industrias marcadas por la presión, la rivalidad y el estancamiento del crecimiento.

Frente a este escenario, la estrategia del océano azul propone crear nuevos espacios donde las reglas aún no están definidas. Casos como Cirque du Soleil o Nintendo muestran cómo es posible redefinir categorías enteras al dejar de competir bajo los mismos parámetros tradicionales.

Innovación en valor y creación no disruptiva

El eje central de este enfoque es la innovación en valor, que combina diferenciación con costos accesibles. No se trata solo de ser más eficiente, sino de ofrecer algo nuevo que cambie la lógica del mercado.

En su trabajo más reciente, Mauborgne introduce el concepto de creación no disruptiva, una idea que plantea generar nuevos mercados sin necesidad de desplazar a los existentes, lo que también permite preservar empleos y fortalecer comunidades.

Estrategias para navegar la incertidumbre empresarial

En un contexto económico cada vez más incierto, las empresas necesitan herramientas para adaptarse sin perder dirección. Según la investigación de Mauborgne, uno de los factores clave es la confianza organizacional, fundamental para que los equipos se animen a explorar nuevos espacios de mercado.

Modelos como el planteado en “Blue Ocean Shift” ofrecen un marco para guiar esa transición, combinando estrategia con transformación cultural dentro de las organizaciones.

La evolución hacia modelos más sostenibles y colaborativos ya no es opcional, sino un desafío estructural para las empresas del futuro. Renée Mauborgne participará del World Business Forum organizado por WOBI, donde compartirá perspectivas sobre cómo las organizaciones pueden navegar este nuevo panorama y construir mercados donde la competencia deje de ser el centro de la estrategia.