El cronograma contempla distintas jornadas sin atención bancaria presencial durante noviembre

Los bancos de la provincia de Buenos Aires tendrán varios días consecutivos sin atención presencial durante noviembre, en el marco del Día del Trabajador Bancario y los feriados especiales programados por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La interrupción de la actividad bancaria obliga a los clientes a anticipar algunas operaciones que dependen de los horarios del mercado financiero.

Quienes necesiten constituir un plazo fijo, comprar o vender dólares, operar con fondos de inversión o realizar transacciones bursátiles deberán organizarse antes del período sin actividad bancaria. De lo contrario, podrán iniciar todos estos trámites a partir del jueves 12 de noviembre.

En este contexto, Banco Provincia mantendrá habilitados sus canales digitales para que los usuarios puedan realizar distintas gestiones.

Cierran los bancos en noviembre: qué días no habrá atención en Provincia de Buenos Aires

El cronograma contempla distintas jornadas sin atención bancaria presencial durante noviembre. Al Día del Trabajador Bancario se suman dos feriados especiales por la llegada al país del papa León XIV, según la información que mantiene actualizada el Banco Central.

En este contexto, Banco Provincia mantendrá habilitados sus canales digitales para que los usuarios puedan realizar distintas gestiones. (Fuente: Banco Provincia)

En Provincia de Buenos Aires, el feriado que estableció el Gobierno Nacional por la visita del sumo pontífice coincide con el miércoles 11 de noviembre, por lo que los bancos distribuidos a lo largo y ancho de esta jurisdicción no abrirán sus puertas desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 de noviembre , inclusive.

Plazo fijo, dólares y acciones: qué operaciones no estarán disponibles hasta el jueves 12 de noviembre

Banco Provincia informó que las operaciones financieras que dependen de horarios específicos deberán realizarse el jueves 5 de noviembre, antes del período sin atención presencial.

Los horarios habituales para concretar las principales operaciones, en este sentido, son:

Suscripción y rescate de Fondos Raíces: de 8 a 16 horas.

Fondo Raíces 24/7: disponible todos los días, las 24 horas.

Compra y venta de divisas: de 8 a 20 horas.

Constitución de Plazo Fijo Tradicional: de 6 a 21 horas.

Compra y venta de títulos, acciones y bonos: de 10:30 a 17 horas.

Acciones y CEDEAR con liquidación en 24 horas: de 10:30 a 17 horas

Cabe destacar que durante los días sin atención al público, las personas usuarias podrán seguir operando de forma habitual a través de: