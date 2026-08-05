Después de días de incertidumbre y versiones sobre su cierre definitivo, Los Laureles, uno de los Bares Notables más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que continuará con sus puertas abiertas.

El tradicional espacio de Barracas, con más de 130 años de historia, comunicó a través de sus redes sociales que seguirá funcionando con nuevos dueños y anunció una nueva milonga para el sábado 8 de agosto, una noticia que fue celebrada por vecinos, turistas y amantes del tango.

No cierra Los Laureles: el anunció que pone contento a los amantes del tango en Buenos Aires

La continuidad de Los Laureles fue confirmada mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. El histórico bar desmintió así los temores de un cierre definitivo, luego de que trascendieran las dificultades económicas que atravesaba el establecimiento, entre ellas el vencimiento del contrato de alquiler y la venta del inmueble donde funciona.

Además de garantizar que seguirá abierto con nuevos dueños, el lugar informó que el próximo sábado 8 de agosto volverá a recibir al público con una nueva edición de su tradicional milonga , uno de los eventos más representativos de su identidad cultural.

Más de 130 años de historia en una de las esquinas más tradicionales de Barracas

Ubicado en la intersección de avenida Iriarte y Gonçalves Díaz, Los Laureles nació en 1893 como una pulpería y almacén de ramos generales. Con el paso de las décadas evolucionó hasta convertirse en un café, bodegón y punto de encuentro para generaciones de porteños.

El establecimiento conserva buena parte de su arquitectura original, con pisos antiguos, mobiliario histórico y objetos que reflejan la identidad del barrio. Gracias a ese patrimonio, fue incorporado en el circuito de Bares Notables de Buenos Aires y es considerado uno de los espacios más representativos de la cultura porteña.

A lo largo de su historia también fue frecuentado por reconocidas figuras del tango, la política y el deporte, lo que fortaleció su valor simbólico dentro de la memoria de la ciudad.

La nueva milonga marca el regreso de una tradición porteña

La confirmación de una nueva milonga representa mucho más que la continuidad de una actividad cultural. Para quienes frecuentan el lugar, significa que uno de los salones históricos del tango seguirá siendo escenario de encuentros, música en vivo y baile.

El anuncio coincide con el Mes del Tango en Buenos Aires, período en el que se desarrollan distintas actividades culturales en bares y espacios tradicionales de la ciudad.

La nueva milonga se realizará el sábado 8 de agosto a las 20.30 horas, con la participación de Mirta Godoy y Hugo Figueroa.