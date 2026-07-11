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Por más que a primera vista puede parecer extraño, envolver el picaporte de la puerta con papel aluminio se volvió un recurso doméstico cada vez más popular. Además, es económico, fácil de aplicar y ofrece soluciones rápidas para varios problemas cotidianos dentro del hogar.

El motivo principal está en la versatilidad del aluminio: se consigue en cualquier supermercado, cuesta poco y puede usarse como una barrera protectora en segundos.

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Para qué sirve poner papel aluminio en el picaporte

Este simple truco tiene varios usos prácticos que explican por qué muchas personas lo adoptaron:

Protege durante tareas de pintura

Al momento de pintar una puerta o una habitación, cubrir el picaporte con aluminio evita que se manche con pintura, barniz o laca. Estas salpicaduras suelen ser difíciles de quitar después, por lo que prevenirlas ahorra tiempo y esfuerzo.

Envolver la manija de la puerta en papel aluminio: qué beneficio tiene y por qué lo recomiendan Fuente: IA
Envolver la manija de la puerta en papel aluminio: qué beneficio tiene y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Ayuda a mantenerlo limpio

El papel aluminio funciona como un escudo: la grasa de las manos y la suciedad no quedan adheridas directamente al metal. Esto resulta especialmente útil en puertas de uso frecuente, como las del baño, la cocina o la entrada principal.

Evita golpes y rayones

Durante mudanzas, arreglos o cuando se trasladan muebles grandes, el picaporte suele ser una de las primeras superficies en dañarse. El aluminio amortigua pequeños impactos y previene marcas, algo que puede evitar reparaciones innecesarias.

Conocé los beneficios de este pequeño gesto y cómo aprovecharlo.Fuente: IA
Conocé los beneficios de este pequeño gesto y cómo aprovecharlo.Fuente: IA

Cómo envolver correctamente el picaporte

Aplicar este truco lleva menos de un minuto:

  1. Cortar un trozo de papel aluminio del tamaño necesario.
  2. Envolver el picaporte adaptando bien el material a su forma.
  3. Presionar suavemente para que quede firme y no se mueva con el uso.

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Lo que conviene tener en cuenta

Si bien es muy útil, este método tiene algunas limitaciones importantes:

  • Es una solución temporal, no permanente.
  • No reemplaza la limpieza: el picaporte igual debe higienizarse con regularidad.
  • No sirve como medida de seguridad contra robos; su función es únicamente práctica.

En resumen, el papel aluminio puede convertirse en un aliado inesperado para proteger picaportes, facilitar la limpieza y evitar daños durante tareas domésticas. Un gesto simple que puede marcar la diferencia en el cuidado del hogar.