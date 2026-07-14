Mezclar agua con ceniza: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Sabías que uno de los mejores secretos de limpieza se esconde en tu chimenea? Muchas veces gastamos dinero en productos químicos costosos sin saber que la solución está en los residuos naturales del hogar. Mezclar agua con ceniza es una técnica ancestral que está ganando enorme popularidad en las redes sociales gracias a su sorprendente eficacia y bajo costo.

Este método ecológico promete transformar por completo la forma en que quitas la grasa acumulada y el hollín más difícil. Si quieres descubrir cómo aprovechar este recurso gratuito para facilitar tus tareas domésticas, sigue leyendo y sorpréndete con sus increíbles aplicaciones.

Mezclar agua con ceniza: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve Shutterstock

El truco tradicional que recomienda la experta en limpieza

El resurgimiento de este método ecológico se debe a Begoña Pérez, la conocida experta en orden y limpieza popularizada en redes como ‘La Ordenatriz’.

En declaraciones recogidas por el diario La Vanguardia, la especialista destaca el valor de recuperar las sabias costumbres del pasado: “Algo tan ecológico, económico y eficaz como es la ceniza de chimenea… ¡y los usos que tiene!“.

Luego, sumó: “Seguro que conoces más, porque esto es de nuestras abuelas… que son sabias”. Antiguamente, este residuo se utilizaba de manera habitual para elaborar lejía casera o como abono para las plantas.

Cómo limpiar el cristal de tu horno o chimenea

Uno de los usos más potentes de esta mezcla es la limpieza de superficies de vidrio expuestas a altas temperaturas y grasa incrustada. De acuerdo con la información publicada, la experta asegura que “si lo mezclas con agua, podrás limpiar el cristal de tu chimenea con papel de periódico y sin esfuerzo”.

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Esta misma pasta casera y ligeramente abrasiva resulta ideal para dejar el cristal del horno impecable, desprendiendo el hollín y la grasa quemada de forma rápida y sin necesidad de recurrir a productos químicos abrasivos.

El remedio definitivo para ollas quemadas

La ceniza de madera no solo sirve para los cristales; también es una excelente aliada en la cocina para recuperar el menaje dañado. Si eres de las personas a las que se les suele pegar la comida al cocinar, la solución propuesta por la experta en el artículo te sorprenderá.

“Si se te quema la comida, cubre con agua y agrega unas cucharadas de ceniza. Déjalo actuar un rato y podrás limpiar sin esfuerzo, devolviendo todo el brillo a tus ollas”, destacó.

Otros usos sorprendentes de la ceniza en el hogar

Además de sus propiedades desengrasantes, este residuo natural ofrece otras utilidades muy prácticas para el día a día reseñadas en la misma fuente: