Tarjeta bancaria envuelta en papel aluminio, un recurso casero utilizado para bloquear señales y reducir el riesgo de lectura no autorizada en sistemas de pago sin contacto. Fuente: IA.

En un contexto donde los pagos digitales prevalecen en la vida cotidiana, la protección de los datos financieros se transforma en una preocupación fundamental.

Las tarjetas modernas incorporan tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que faculta realizar pagos sin contacto mediante ondas electromagnéticas de corto alcance.

Esta innovación acelera las transacciones, sin embargo, también conlleva riesgos, como el “skimming” inalámbrico, una técnica que procura interceptar datos sin requerir contacto físico.

La expansión de las tarjetas con tecnología sin contacto abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude electrónico. En este contexto, surgió una práctica entre usuarios: envolver las tarjetas en papel aluminio como método de protección .

Ante esta amenaza, el papel aluminio actúa como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se genera un efecto análogo al de una jaula de Faraday, lo que impide que dispositivos externos adquieran la información.

La idea, que a simple vista puede parecer exagerada, encuentra respaldo en principios físicos concretos. Especialistas en ciberseguridad analizan su efectividad y advierten sobre sus limitaciones en un ecosistema financiero cada vez más intrincado.

De esta forma, el método puede reducir la posibilidad de lectura no autorizada en entornos concurridos, como aeropuertos o transporte público.

Magis TV puede abrirle la puerta a virus, robo de datos y daños en tu dispositivo. Fuente: Shutterstock Pungu x

¿De verdad ofrece protección frente al robo de datos?

Por su parte, análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sostienen que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde el punto de vista físico.

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Sin embargo, remarcan que la distancia necesaria para captar datos de una tarjeta sin contacto suele ser muy corta, lo que limita el alcance real de estos ataques.

Especialistas coinciden en que el método tiene base científica, aunque su efectividad depende del contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los casos de robo de datos mediante RFID existen, pero son poco frecuentes en comparación con otras formas de fraude digital, como el phishing o la clonación tradicional.

En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección, pero no constituye una defensa completa ni imprescindible para la mayoría de los usuarios.

¿Cuáles son las verdaderas soluciones en ciberseguridad?

El uso de papel aluminio no es un mito, sin embargo, no constituye una solución definitiva. Expertos en seguridad sugieren la priorización de herramientas diseñadas específicamente para este propósito, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que ofrecen alertas en tiempo real.

Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública. Entre ellos se destacan el robo de credenciales digitales y los ataques a plataformas online.

El papel aluminio puede resultar útil en situaciones específicas, no obstante, su efectividad es limitada frente a los desafíos contemporáneos de la ciberseguridad.