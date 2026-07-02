El mercado laboral rompe la barrera de los 22,4 millones de afiliados

El mercado laboral volvió a marcar un récord en junio. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación media subió en 128.533 personas durante el mes y superó los 22,46 millones de ocupados, consolidando una tendencia histórica que no muestra señales de agotamiento.

El dato más llamativo del mes no es el volumen total, sino su composición: de todo el empleo creado en junio, tres cuartas partes, es decir, 86.630 afiliados, fueron trabajadores extranjeros. La Seguridad Social registra ahora 3.446.178 afiliados medios extranjeros, el 15,3% del total de ocupados.

La regularización es una de los mayores factores para explicar el crecimiento. Freepik

El papel de la regularización extraordinaria en el récord de empleo

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, avanzó cifras del impacto directo del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes: a 30 de junio, el proceso ha sumado un total de 159.097 afiliados más a la Seguridad Social, aunque aclaró que se trata de cifras provisionales porque el proceso sigue en marcha.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conectó ambos datos de forma explícita: “El récord de empleo coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación”.

Desde Funcas señalaron la misma tendencia con otro ángulo: “La afiliación de los extranjeros acelera su crecimiento respecto a meses anteriores, mientras que la de los trabajadores nacionales tiende a la desaceleración”.

Los números de empleo y desempleo en España durante junio de 2026. Shutterstock

El paro cae por debajo de los 2,3 millones por primera vez en 17 años

En paralelo al récord de afiliación, el desempleo registrado bajó en junio en 28.739 personas, situándose en 2.291.982 parados, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008. En comparativa interanual, el paro ha descendido en 113.981 personas respecto a junio de 2025.

Por sectores, el paro bajó en servicios (28.498 personas menos), industria (2.829), construcción (1.326) y agricultura (384). Solo subió en el colectivo sin empleo anterior, con 4.298 personas más.

El desempleo juvenil también marcó un hito histórico: los menores de 25 años en paro bajaron hasta los 159.800, la cifra más baja de la serie histórica.

Qué sectores y colectivos impulsaron el empleo en junio

El comercio y la hostelería fueron los principales motores del empleo en junio, con 39.325 y 37.696 nuevos afiliados respectivamente, en línea con el arranque de la campaña de verano. La educación, por el contrario, perdió 58.287 empleos por el fin del curso escolar.

Los autónomos también marcaron un nuevo máximo histórico, con 3,47 millones de afiliados tras sumar 12.017 en el mes. Por sexo, las mujeres superaron los 10,6 millones de ocupadas y los hombres alcanzaron los 11.845.862 afiliados.

Los sindicatos celebraron el récord, pero advirtieron de que los datos tienen un componente estacional importante y que queda camino por recorrer en materia de derechos laborales.

La CEOE valoró las cifras de ocupación, pero calificó de “especialmente preocupante” la persistencia de un desempleo estructural superior al 10% en un contexto en el que siguen existiendo numerosas vacantes sin cubrir.

Con información de: EFE