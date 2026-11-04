En pleno vuelo: Nelson Castro le salvó la vida a una mujer que sufrió un paro cardíaco en un vuelo a Roma.

El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma. El conductor logró estabilizarla hasta que recibió atención especializada.

Castro, conductor de “Vamos Rivadavia” por Radio Rivadavia AM 630, viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Cómo fue la crisis en el vuelo de Nelson Castro a Roma

El episodio ocurrió durante el vuelo, cuando una mujer sufrió una emergencia médica que puso en serio riesgo su vida. “La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo”, relató Castro.

“De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río”, aseguró el periodista y sentenció: “La paciente estuvo al borde del paro”.

Cómo accionó Nelson Castro ante un paro cardíaco en un avión

El periodista y médico explicó que la pasajera presentaba un cuadro de extrema gravedad, con una presión arterial de apenas 60/30, por lo que debió intervenir de inmediato para asistirla. “La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, señaló el conductor de Radio Rivadavia.

La rápida intervención permitió mantener estabilizada a la mujer hasta que pudo recibir asistencia médica especializada y ser trasladada a un centro hospitalario. A pesar de la tensión vivida a bordo, Castro relató lo sucedido con entusiasmo y expresó: “¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!”.