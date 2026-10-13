En 1814, San Martín recibió en una histórica estancia de Córdoba una noticia que cambió su futuro.

Hay lugares que cuentan historias, y la Finca y Nogal Histórico de Saldán, en Córdoba, es uno de ellos. Allí, el general José de San Martín recibió una noticia que marcaría su futuro: su nombramiento como gobernador intendente de Cuyo.

El 10 de agosto de 1814, San Martín fue designado máxima autoridad de las provincias que conformaban esa región, con Mendoza como capital y subintendencias en San Juan y San Luis.

Tras recibir la noticia, el entonces coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo emprendió, el 27 de agosto, una extensa travesía hacia Cuyo. Pero empecemos por el principio.

Cómo llegó San Martín a la Finca y Nogal Histórico de Saldán

El general José de San Martín permaneció entre junio y agosto de 1814 en una finca de Saldán, Córdoba, propiedad del doctor Eduardo Pérez Bulnes. Allí buscó recuperarse de los problemas de salud que lo aquejaban mientras definía los próximos pasos de su estrategia militar.

Según la tradición histórica, en el jardín de la estancia había un nogal bajo cuya sombra San Martín reflexionó sobre su plan para avanzar hacia Perú, uno de los principales centros del poder colonial español en América. También se sostiene que fue en ese lugar donde mantuvo una conversación con el general José María Paz.

El nogal, que databa del siglo XVII, permaneció en pie hasta mediados del siglo XX, aunque con signos de deterioro. Finalmente, se secó durante la década de 1970.

Finca y Nogal Histórico. Pasaporte Nacional Sanmartiniano.

Los problemas de salud que llevaron a San Martín a Córdoba

Antes de llegar a Saldán, San Martín había realizado un enorme esfuerzo para reorganizar el Ejército del Norte, la fuerza militar que combatía contra las tropas realistas españolas. Desde fines de abril de 1814, su estado de salud se había deteriorado: sufría vómitos de sangre y fuertes dolores en el pecho.

Ante ese cuadro, decidió alejarse temporalmente de sus funciones para descansar. Primero se trasladó a la Ramada, una hacienda de la familia Cossio ubicada en el camino de carretas entre Tucumán y Salta, con la intención de aliviar sus dolencias.

El 27 de abril, con sus fuerzas físicas al límite, delegó el mando del Ejército del Norte en el coronel Francisco Fernández de la Cruz y solicitó al Directorio una licencia por razones de salud. En su pedido, explicó que los médicos del ejército habían recomendado su traslado a las sierras de Córdoba para recuperarse.

San Martín permaneció en la Ramada hasta el 19 de mayo. Con la licencia concedida, emprendió el viaje hacia Córdoba y se alojó primero durante tres días en la hacienda de La Calera, propiedad del doctor José Norberto Allende. Después continuó su recorrido hasta la estancia de Saldán, ubicada a unos 18 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el camino hacia Cosquín.

Los problemas de salud que llevaron a San Martín a Córdoba.

La noticia que cambió su rumbo

Durante su estadía en Saldán, San Martín recibió una comunicación que marcaría una nueva etapa de su carrera militar: el 10 de agosto de 1814 fue designado gobernador intendente de Cuyo.

La región tenía a Mendoza como capital e incluía las subintendencias de San Juan y San Luis. El nombramiento le permitió asumir una nueva responsabilidad política y militar, desde la cual comenzaría a preparar las condiciones para llevar adelante su estrategia libertadora.

El 27 de agosto de ese año, el entonces coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo emprendió el viaje hacia Cuyo. Su llegada a Mendoza sería clave para la organización del Ejército de los Andes y la posterior campaña libertadora hacia Chile y Perú.

Dónde queda la Finca de Saldán y cómo visitarla

La Finca y Nogal Histórico de Saldán se encuentra en la localidad de Saldán, departamento Colón, en la provincia de Córdoba. Está ubicada en Rivera Indarte 26 y cuenta con un acceso por Deán Funes 64.

El sitio se puede visitar y está incorporado actualmente al circuito Caminos de la Libertad – Pasaporte Nacional Sanmartiniano, pero la visita tiene una particularidad: la Finca y Nogal Histórico de Saldán figura como un punto de “sellado indirecto”.