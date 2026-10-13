Los objetivos de glucemia varían según cada persona y las indicaciones médicas.

La glucemia es uno de los indicadores que permiten conocer cómo funciona el organismo y detectar posibles alteraciones en los niveles de azúcar en sangre. Sus valores pueden variar según el momento del día, la alimentación y el estado de salud de cada persona.

El Ministerio de Salud argentino define criterios para identificar cuándo la glucosa está dentro de los valores esperados y cuándo un resultado puede indicar glucemia alterada o diabetes .

Estos parámetros ayudan a interpretar los análisis y reconocer cuándo es necesario consultar con un profesional.

Glucemia: cuáles son los valores normales de glucosa en sangre

La glucosa es un tipo de azúcar que el cuerpo utiliza como fuente de energía.

Después de comer, los alimentos se digieren y la glucosa pasa al torrente sanguíneo. Para que pueda ingresar a las células, el organismo necesita insulina, una hormona producida por el páncreas.

Según la información publicada por el Ministerio de Salud de la Nación, los valores de referencia de la glucemia en ayunas dependen de si la persona presenta factores de riesgo de diabetes:

Menos de 100 mg/dl: es un valor considerado normal para personas con factores de riesgo.

Menos de 110 mg/dl: es el valor de referencia indicado para personas sin factores de riesgo.

Entre 100 y 125 mg/dl (con factores de riesgo) o entre 110 y 125 mg/dl (sin factores de riesgo): indica glucemia alterada en ayunas.

126 mg/dl o más: en dos mediciones, permite establecer el diagnóstico de diabetes.

Estos valores corresponden a una medición de glucosa plasmática en ayunas y no deben confundirse con los resultados obtenidos después de comer .

Cuánto debe medir la glucosa antes y después de comer, en personas con diabetes

La glucemia puede aumentar después de una comida porque el organismo comienza a absorber los carbohidratos de los alimentos.

Para conocer si se encuentran dentro de los parámetros esperados, es necesario considerar el momento de la medición y el tipo de análisis realizado.

Como referencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican los siguientes objetivos de glucemia para muchos adultos con diabetes que no se encuentran en un embarazo:

Antes de comer: entre 80 y 130 mg/dl.

Entre una y dos horas después de comenzar a comer: menos de 180 mg/dl.

Estos valores son objetivos de control para personas con diabetes y no deben interpretarse como rangos normales universales para toda la población.

Para la población general, el valor de referencia que se utiliza para evaluar la glucemia es el de ayunas, descripto en el apartado anterior. La glucemia medida después de una comida común no se usa de forma habitual para diagnosticar diabetes.

Cuándo se considera diabetes según los valores de glucemia

El Ministerio de Salud recomienda controlar la glucemia en ayunas a partir de los 45 años. Foto: Freepik.

El diagnóstico de diabetes no depende de una única cifra en cualquier circunstancia.

Se realiza mediante pruebas específicas y, en general, requiere confirmar los resultados anormales, salvo que existan condiciones clínicas que permitan establecerlo directamente.

De acuerdo con los criterios de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), se utilizan los siguientes parámetros para diagnosticar:

Glucosa en ayunas: 126 mg/dl o más.

Prueba de tolerancia oral a la glucosa: 200 mg/dl o más a las dos horas de beber una solución con glucosa.

Hemoglobina glicosilada (HbA1c): 6,5% o más. Esta prueba estima el promedio de glucosa en sangre de los últimos dos o tres meses.

Glucemia al azar: 200 mg/dl o más, cuando se acompaña de síntomas clásicos de diabetes o de una crisis hiperglucémica.

Cuáles son los síntomas que pueden indicar un nivel de glucosa alta en la sangre

La diabetes puede desarrollarse de manera gradual y permanecer sin síntomas durante años, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2.

Por eso, los controles de laboratorio son importantes incluso cuando una persona no nota cambios en su salud.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran:

Aumento de la sed y necesidad de tomar líquidos con frecuencia.

Mayor frecuencia para orinar , incluso durante la noche.

Cansancio o falta de energía.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Visión borrosa.

Mayor sensación de hambre.

La presencia de estos síntomas no confirma por sí sola que una persona tenga diabetes.

Sin embargo, si aparecen de manera persistente, es importante consultar con un profesional de la salud para determinar si corresponde realizar estudios.

Quiénes deben controlar sus niveles de glucemia

El Ministerio de Salud recomienda evaluar la glucemia en ayunas a partir de los 45 años. En personas más jóvenes, el control puede estar indicado cuando existe al menos un factor de riesgo.

Entre los casos en los que se debe prestar más atención se encuentran los antecedentes familiares de diabetes, el sobrepeso u obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, las enfermedades cardiovasculares y los antecedentes de diabetes durante el embarazo.

Si el resultado es normal, la frecuencia de los controles posteriores debe definirse según el criterio médico y las características de cada persona.