Cuadro de José de San Martín con Remedios de Escalada y su hija Merceditas. El hogar mendocino de la familia San Martín, 1816.

En 1814, José de San Martín llegó a Mendoza para asumir como gobernador intendente de Cuyo y poner en marcha uno de los proyectos militares más importantes de la historia argentina.

Durante su estadía, vivió junto a su esposa, Remedios de Escalada, en una casa ubicada en el actual centro de la capital provincial. Más de dos siglos después, ese lugar funciona como museo de sitio, inaugurado en 2019.

El 10 de agosto, el Museo de Sitio y Centro de Interpretación Casa de San Martín cerró temporalmente para realizar trabajos de infraestructura y mantenimiento. Tras las obras, volvió a abrir sus puertas este martes con un nuevo guion museográfico.

Cómo era la casa donde vivió José de San Martín en Mendoza

La propiedad se encontraba en la actual calle Corrientes 343, en la Ciudad de Mendoza. Allí vivió San Martín con Remedios de Escalada entre 1814 y 1817, durante el período en que estuvo al frente de la Gobernación Intendencia de Cuyo.

La vivienda tuvo un papel especial en la historia familiar del Libertador: el 24 de agosto de 1816 nació allí Mercedes Tomasa, conocida como Merceditas , su única hija. En ese entonces, San Martín trabajaba en la organización del Ejército de los Andes y en los preparativos de la campaña libertadora.

El inmueble fue destruido durante el terremoto de 1861. Sin embargo, el terreno conservó su valor histórico y, en 1975, fue declarado Lugar Histórico Nacional mediante el Decreto 368/1975.

Qué encontraron en el terreno donde vivió San Martín

La recuperación del sitio fue posible gracias a diferentes investigaciones históricas y arqueológicas: en 2014, la Municipalidad de Mendoza inició un proceso de estudios históricos para identificar con precisión la ubicación de la antigua residencia .

Un año después, durante una excavación realizada en el predio, los investigadores encontraron restos de la vivienda, entre ellos un nivel de baldosas que correspondería a la construcción original. También identificaron un sector de transición entre el patio, la galería y la sala principal.

Estos hallazgos permitieron avanzar en la recuperación del patrimonio histórico y en la creación de un espacio dedicado a reconstruir la presencia de San Martín y su familia en la provincia.

Cómo quedó el Museo Casa de San Martín después de la restauración

Museo Casa de San Martín. Cámara de Turismo de Mendoza.

Para volver a recibir visitantes, el establecimiento atravesó una serie de obras edilicias destinadas a mejorar la conservación de las excavaciones arqueológicas y protegerlas de los efectos del fenómeno de El Niño.

Los trabajos también contemplaron la preservación de los objetos patrimoniales que forman parte de la exposición. A su vez, el equipo de conservación continuará con tareas de mantenimiento en el piso de baldosas criollas durante los próximos meses.

Una de las principales novedades de esta reapertura es la incorporación de un nuevo guion museográfico, que propone una mirada diferente sobre la vida del prócer.

La narrativa mantiene las explicaciones sobre los distintos niveles de ocupación del terreno, pero suma detalles de la intimidad familiar de San Martín. Entre ellos aparecen la convivencia con Remedios de Escalada, el nacimiento de Merceditas, aspectos sobre la salud del General y su gestión como gobernador intendente de Cuyo.

El recorrido busca acercar a los visitantes a una faceta menos conocida del Libertador: su vida cotidiana durante los años en que residió en Mendoza.

Cómo visitar el Museo Casa de San Martín en Mendoza

Museo Casa de San Martín. Cámara de Turismo de Mendoza.

Con la reapertura, el establecimiento retomó sus actividades culturales y educativas, con propuestas destinadas tanto a los vecinos como a los turistas y las instituciones escolares.

Entre las alternativas disponibles se encuentra el circuito guiado Legado Sanmartiniano, que se realiza todos los jueves a las 10. La actividad conecta diferentes puntos históricos de la capital provincial que forman parte del Pasaporte Sanmartiniano.

Por otro lado, el jueves 12 de noviembre se realizará la experiencia interactiva San Martín y el vino, una propuesta que incluye una cata a ciegas inspirada en las reuniones que el prócer compartía con sus amigos.

Durante noviembre, los horarios de visita son:

Martes a sábados: de 10 a 19.

Domingos y feriados: de 14 a 19.