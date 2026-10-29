José de San Martín dejó numerosas frases que reflejan su pensamiento sobre la libertad, la independencia y el carácter del pueblo argentino.

Una de las más llamativas utiliza una imagen cotidiana de la gastronomía nacional para transmitir un mensaje profundo: “Los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”.

La expresión encierra un espíritu de resistencia frente a las potencias extranjeras y la defensa de la soberanía.

Qué significa la frase de San Martín sobre los argentinos y las empanadas

La expresión “los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca” significa que la sociedad argentina no podía ser sometida fácilmente por una potencia extranjera.

Con una comparación sencilla y popular, San Martín transmitió la idea de que cualquier intento de dominación encontraría resistencia y que la defensa de la soberanía requería firmeza y determinación.

La metáfora de las empanadas refuerza el tono directo del mensaje y detrás del humor de la frase había una convicción política: la independencia no debía darse por sentada, sino defenderse frente a las amenazas externas.

Esta reflexión se relaciona con otras expresiones del pensamiento del prócer sobre el compromiso colectivo y la lucha por la libertad.

Por qué San Martín escribió esta frase en 1846

La Batalla de la Vuelta de Obligado tuvo lugar un 20 de noviembre de 1845.

Para comprender el contexto de la cita, es necesario remontarse a la Vuelta de Obligado, el enfrentamiento ocurrido el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina intentaron frenar el avance de las flotas de Francia y Gran Bretaña por el río Paraná. Las potencias europeas buscaban imponer sus condiciones de navegación y comercio en los ríos interiores, lo que generó un conflicto con el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Aunque los invasores contaban con una importante superioridad naval y lograron superar las defensas argentinas, la resistencia se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional. San Martín, que vivía en Europa, siguió los acontecimientos con atención y expresó su reconocimiento por la actitud argentina en una carta dirigida a Tomás Guido , militar y diplomático con quien mantenía una estrecha relación.

En ese contexto, la frase de las empanadas sintetizó su valoración de la resistencia frente a la intervención extranjera: el Libertador entendía que las capacidades militares de Francia y Gran Bretaña no garantizaban una victoria política sencilla y que la determinación de un pueblo podía representar un obstáculo decisivo para cualquier intento de dominación.