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México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica con una etiqueta que pesa y entusiasma: favorito. A horas del debut en el Estadio Azteca, distintos modelos de predicción, casas de análisis y plataformas de estadísticas coinciden en que el Tri parte con ventaja, principalmente por tres factores: localía, adaptación a la altura de la Ciudad de México y mayor profundidad de plantel.

El escenario también juega. El Azteca no sólo será el primer gran teatro del torneo, sino un territorio conocido para México, que buscará convertir el debut en una declaración de intenciones.

Los pronósticos revisados colocan al equipo mexicano por encima de Sudáfrica, aunque con distintos márgenes. Sports Mole, por ejemplo, da a México una probabilidad de victoria de 40.29%, por encima del empate y del triunfo sudafricano. 365Scores también refleja ventaja mexicana en sus cuotas previas al encuentro.

El consenso es evidente: México tiene más herramientas para controlar el partido, imponer ritmo y empujar desde el ambiente. Sin embargo, Sudáfrica no aparece como un rival decorativo. Su principal amenaza pasa por la velocidad, el contragolpe y la posibilidad de castigar cualquier pérdida en salida.

Para el Tri, la clave estará en evitar que la ansiedad del debut convierta la posesión en prisa. Si México logra instalarse en campo rival, circular con paciencia y aprovechar el empuje de su público, tendrá el camino abierto para empezar el Mundial con tres puntos.

El consenso de las plataformas no garantiza nada, pero sí dibuja el tablero inicial: México llega como favorito; Sudáfrica, como una trampa con piernas rápidas.