Matías Armani emigró a España con más de dos décadas de experiencia en la construcción y relató cómo fue su búsqueda laboral.

Apenas dos días después de comenzar a repartir currículums, recibió llamados de más de 10 empresas interesadas en contratarlo. Su experiencia expuso la alta demanda de trabajadores especializados que atraviesa el sector.

Llegó a España, repartió currículums y recibió una avalancha de llamados

Buscar trabajo después de emigrar puede convertirse en uno de los principales desafíos para quienes llegan a otro país. Sin embargo, la experiencia de Matías Armani fue muy diferente: su experiencia en el rubro de la construcción le permitió encontrar oportunidades prácticamente de inmediato.

El albañil argentino contó en un video publicado en TikTok que apenas comenzó a buscar empleo en España recibió numerosas respuestas. “ Al segundo día, tras echar el currículum, me llamaron 10 empresas ”, relató sobre su experiencia.

Según explicó, el escenario responde en buena medida a la falta de trabajadores jóvenes que quieran incorporarse a la construcción. De acuerdo con los datos citados en su testimonio, apenas el 10% de los empleados del sector tiene menos de 30 años .

El oficio que tiene alta demanda y ofrece salarios de hasta 1.800 euros

Para él, la facilidad para encontrar empleo no se debe únicamente a su experiencia personal, sino también a la situación que atraviesa el mercado laboral de la construcción en España.

El trabajador señaló que existe una dificultad para conseguir mano de obra especializada , mientras que las nuevas generaciones muestran menor interés por aprender oficios vinculados a las obras.

En cuanto a los ingresos, el argentino indicó que un oficial de la construcción puede cobrar entre 1.500 y 1.800 euros, una cifra que, según su testimonio, supera el salario mínimo interprofesional de España.

Por qué cada vez faltan más trabajadores en la construcción de España

La experiencia del argentino también puso el foco en el recambio generacional dentro del sector. Armani comparó la situación española con la de Argentina y aseguró que en ambos países observa dificultades para encontrar personas dispuestas a formarse en construcción.

“ En España he encontrado el mismo problema que en Argentina a la hora de buscar mano de obra ”, explicó. Según su mirada, especialmente entre los jóvenes de 18 a 30 años existe menos interés por aprender un oficio relacionado con la construcción.