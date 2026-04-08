Los panqueques son un clásico en Argentina para acompañar las meriendas o el mate de la tarde. Sin embargo, su alto contenido en harina o azúcar podrían ser perjudiciales para la salud si se comen de forma constante. Por esta razón, hay otros ingredientes más saludables para recrear la receta de estas tortitas o pancakes sin perder sabor y con una preparación que se hace de forma fácil y rápida. Para esta ocasión, deberán tener avena y bananas. En un mundo donde las meriendas rápidas suelen cargarse de carbohidratos vacíos, optar por panqueques saludables marca la diferencia. Estos pancakes no solo evitan la harina blanca y el azúcar, sino que incorporan superalimentos como la avena, rica en fibra beta-glucanos que ayuda a reducir el colesterol y mejorar la digestión. La banana aporta dulzura natural, vitaminas B, hierro y magnesio, mientras que los huevos suman proteínas de calidad. Entre los beneficios de una merienda sin harina ni azúcar, se puede mencionar: Para esta receta, que rinde 8 unidades, se necesitan ingredientes que muchos ya tienen en casa: Se trata de una preparación fácil y que lleva entre 15 y 20 minutos: Más allá del sabor, estos panqueques sin harina son un aliado para tu bienestar. Cada bocado te brinda: Para continuar con esta línea saludable, podemos acompañar nuestros panqueques con ingredientes bajo en calorías y con muchos aportes de nutrientes: