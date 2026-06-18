El comercio electrónico sigue consolidándose como una de las opciones preferidas por los consumidores en el país. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las compras a través de plataformas digitales mantienen un crecimiento constante año tras año. Esta modalidad transformó los hábitos de consumo gracias a la comodidad de recibir los productos directamente en el hogar.

Sin embargo, la adquisición de indumentaria en tiendas virtuales suele presentar complicaciones recurrentes con las dimensiones de las prendas. Esto se debe a que las marcas de ropa no utilizan la misma tabla de referencia y un talle específico varía según cada fabricante. Para evitar devoluciones y asegurar una experiencia satisfactoria, existe un método sencillo y efectivo que resuelve este inconveniente.

El truco perfecto para saber tu talle de ropa

La solución definitiva consiste en utilizar una cinta métrica flexible, el famoso metro o centímetro , para tomar las medidas corporales exactas en dos zonas clave: la cintura y los hombros.

Para la pelvis, se debe rodear la parte más estrecha del torso, justo por encima del ombligo y sin presionar la piel. Para los hombros, la medición se realiza en la espalda, desde el extremo de un hueso del hombro hasta el otro.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este truco es de gran utilidad ya que sus valores sirven de referencia para adquirir cualquier tipo de indumentaria. Los centímetros obtenidos en los hombros permiten seleccionar el talle correcto en remeras, buzos, camisas y camperas. Por su parte, la medida de la cintura es el parámetro fundamental para no equivocarse al elegir pantalones, polleras o shorts.

El secreto para no olvidarte tus medidas

La clave del éxito de este método radica en dejar asentados los números obtenidos para no tener que repetir el proceso en el futuro. Se recomienda guardar estas anotaciones en una aplicación de notas dentro del teléfono celular para tenerlas siempre al alcance de la mano.

Al momento de realizar la transacción, solo se deben contrastar esos valores con la tabla de talles que ofrece el sitio web del vendedor.

Más allá de la precisión que aporta el uso del centímetro, siempre es aconsejable tomar ciertos recaudos adicionales antes de abonar. El usuario debe verificar que la tienda virtual cuente con una política clara de cambios y devoluciones sin costos extra ante cualquier eventualidad. Esto brinda una garantía de seguridad en caso de que la confección de la prenda no se ajuste a las expectativas iniciales.