Cocinar una pechuga de pollo parece simple, pero lograr que quede tierna y jugosa no siempre es fácil. Uno de los errores más frecuentes es cocinarla a fuego demasiado alto, lo que termina secando la carne y afectando su textura. Sin embargo, existe un ingrediente muy común en la cocina que puede marcar la diferencia, el vinagre de manzana. Además de aportar sabor, sus propiedades ayudan a modificar las fibras de la carne y permiten obtener un pollo más suave y jugoso. El secreto está en su acidez natural. Cuando entra en contacto con la pechuga, el vinagre actúa como un ablandador que ayuda a mantener la humedad durante la cocción. A diferencia de otros ingredientes, no tapa el sabor original del pollo, sino que ayuda a equilibrarlo y potenciarlo. El resultado es una carne dorada por fuera y mucho más tierna por dentro. Además de mejorar la textura, este ingrediente aporta otras ventajas: Marinado rápido: En sartén: Al horno: