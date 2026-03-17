Recalentar una porción de pizza del día anterior puede parecer una tarea sencilla, pero muchas veces el resultado no es el esperado. El microondas suele dejar la masa blanda y el horno puede secarla demasiado, lo que arruina la experiencia de volver a disfrutarla. Por eso, cocineros y especialistas en gastronomía recomiendan una técnica distinta que permite devolverle a la pizza una textura muy similar a la de recién salida del horno. El secreto está en utilizar una sartén y generar un poco de vapor. Este método, respaldado por pruebas realizadas por el portal gastronómico Serious Eats, logra recalentar la porción de manera equilibrada: la base recupera su crocancia mientras el queso vuelve a derretirse de forma uniforme. La técnica es sencilla y no requiere utensilios especiales. Solo hace falta una sartén antiadherente con tapa. El procedimiento consiste en seguir estos pasos: Ese pequeño aporte de agua genera vapor dentro de la sartén, lo que permite recalentar la superficie sin resecar los ingredientes. Especialistas del laboratorio culinario America’s Test Kitchen explican que esta técnica funciona porque combina calor directo en la base con humedad en la parte superior, algo similar a lo que ocurre en hornos profesionales utilizados en pizzerías. El microondas calienta los alimentos mediante radiación que agita las moléculas de agua. En el caso de la pizza, esto provoca que la masa absorba humedad rápidamente. El resultado suele ser una base blanda o gomosa, muy lejos de la textura crocante que caracteriza a una pizza recién hecha. El horno puede distribuir el calor de forma más uniforme, pero no siempre es la mejor opción para porciones ya cocidas. Cuando la pizza pasó varias horas o incluso un día en la heladera, el calor del horno tiende a resecar la masa o endurecer los bordes, lo que altera su sabor y textura. Por ese motivo, muchos cocineros coinciden en que el método de la sartén con vapor es una de las formas más eficaces de recalentar pizza en casa, ya que permite mantener el equilibrio entre masa crocante, salsa caliente y queso fundido.