Mantener la cocina impecable no solo depende de la limpieza profunda de las superficies, sino también de aquellos rincones que solemos pasar por alto: los cajones y las alacenas. A menudo, a pesar del orden, estos espacios cerrados pueden acumular humedad o aromas poco agradables. Para combatir esto, existe un truco casero tan antiguo como efectivo que está ganando popularidad: colocar un trozo de carbón vegetal. Este recurso, que destaca por su bajo costo y nulo mantenimiento, no solo ofrece soluciones prácticas para la limpieza del hogar, sino que también tiene un trasfondo simbólico muy valorado por disciplinas milenarias. El carbón vegetal es conocido por su increíble porosidad. Esta característica física le permite actuar como una “esponja” natural en ambientes reducidos. Sus beneficios principales son: Más allá de la química, el Feng Shui considera a la cocina como el “corazón” de la abundancia en la casa. En este contexto, el carbón se ve como un potente purificador energético. Al ser un elemento que pasó por el fuego, se le atribuye la capacidad de absorber las energías negativas y limpiar el entorno de vibraciones pesadas. Colocarlo en un cajón no es solo un hábito de limpieza, sino un ritual para mantener el equilibrio y la armonía en el lugar donde se preparan los alimentos. Para aprovechar sus propiedades sin manchar los muebles ni los utensilios, seguí estos consejos: Este truco de hogar es ideal para aplicar después de una limpieza general, especialmente en casas de fin de semana o departamentos con poca ventilación natural. Es una solución ecológica, sin químicos artificiales y extremadamente accesible para mejorar la calidad de vida en casa.