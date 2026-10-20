La eficiencia del combustible ocupa un lugar cada vez más importante para conductores particulares y empresas que buscan optimizar el rendimiento de sus vehículos. En ese contexto, las líneas premium incorporan tecnologías orientadas a mejorar el desempeño del motor y acompañar su mantenimiento.

Dentro de esa propuesta se encuentra Quantium, la familia de combustibles premium de AXION energy, desarrollada para contribuir a mantener limpio el motor y favorecer su funcionamiento a lo largo del tiempo. Este combustible es producido en la refinería de AXION energy en Campana, donde la compañía realizó una inversión de 1.500 millones de dólares, la más grande de los últimos 35 años del sector refino.

Tecnología aplicada al rendimiento

Los combustibles premium incorporan aditivos específicos que ayudan a reducir la formación de depósitos en componentes del motor, favoreciendo un funcionamiento más eficiente y un mejor aprovechamiento de cada carga.

Mantener limpio el sistema de alimentación resulta especialmente importante para preservar el desempeño del vehículo y acompañar su mantenimiento preventivo, siempre de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

En este sentido, Quantium forma parte de la propuesta de combustibles de AXION energy orientada a ofrecer alternativas para distintos perfiles de usuarios y necesidades de uso.

Quantium forma parte de la propuesta de combustibles de AXION energy.

Una tendencia que gana espacio

La evolución tecnológica de los motores impulsó el desarrollo de combustibles con prestaciones específicas que acompañan las nuevas exigencias del parque automotor.

Para muchos usuarios, la elección del combustible ya no depende únicamente del precio, sino también de aspectos relacionados con el rendimiento, el cuidado del motor y la eficiencia durante el uso cotidiano.

En ese contexto, la incorporación de tecnologías aplicadas a los combustibles continúa consolidándose como uno de los principales ejes de innovación dentro del sector energético y de la movilidad.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.