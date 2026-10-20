La transformación digital llegó hace tiempo al sector energético y hoy se convirtió en un factor clave para mejorar la operación de las estaciones de servicio. En ese contexto, AXION energy impulsa un proceso de digitalización que le permite optimizar la gestión de su red, agilizar procesos internos y brindar una experiencia cada vez más eficiente para quienes eligen sus estaciones.

La incorporación de tecnología en distintos puntos de la operación permite realizar un seguimiento más preciso de cada estación, mejorar el control de procesos y contar con información en tiempo real para tomar decisiones. Este trabajo busca acompañar el crecimiento de la red manteniendo altos estándares de calidad y atención.

Tecnología aplicada para una operación más eficiente

La digitalización también impacta en la experiencia cotidiana de los clientes. Herramientas que agilizan los medios de pago, programas de beneficios y soluciones digitales permiten realizar las operaciones de manera más rápida y sencilla, reduciendo tiempos de espera y facilitando la atención.

Al mismo tiempo, el monitoreo de distintos indicadores operativos ayuda a optimizar el abastecimiento de combustibles y productos disponibles en cada estación. Esta información permite anticipar necesidades y mantener un funcionamiento más eficiente de toda la red.

La evolución tecnológica también aporta mayor eficiencia para los operadores de estaciones de servicio, que cuentan con herramientas para administrar mejor sus recursos y responder con mayor rapidez a los cambios del mercado.

Una transformación que continúa

La estrategia de digitalización forma parte de un proceso de mejora continua que AXION energy viene desarrollando desde hace varios años. El objetivo es combinar innovación, eficiencia operativa y una experiencia de servicio alineada con las nuevas expectativas de los consumidores.

A medida que la tecnología continúa evolucionando, este tipo de herramientas seguirá ocupando un rol cada vez más importante dentro del negocio de la movilidad, permitiendo optimizar procesos y fortalecer la relación con los clientes en toda la red de estaciones.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.