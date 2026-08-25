Licuar cáscara de huevo con vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

Entre los trucos caseros para el huerto, hay uno que se repite entre quienes cultivan tomate y pimiento en casa: licuar cáscaras de huevo con vinagre y usar ese líquido para regar las plantas. A diferencia de otros remedios caseros, este tiene respaldo agronómico real, ya que se basa en un componente comprobado de la cáscara de huevo.

La cáscara de huevo está compuesta en gran parte por carbonato de calcio, un mineral que las plantas necesitan para su desarrollo. Al licuarla con vinagre, ese calcio queda disponible en el líquido y puede aprovecharse como riego.

Para qué sirve este preparado

El calcio que aporta la cáscara de huevo cumple una función clave: fortalece las paredes celulares de las plantas. Esto es especialmente importante en cultivos como el tomate y el pimiento, que necesitan este mineral para desarrollar frutos firmes y saludables.

Cuando estas plantas no reciben suficiente calcio, pueden desarrollar la pudrición apical, un problema común que se manifiesta como manchas oscuras en la parte inferior del fruto. Por eso, el vinagre con cáscara de huevo se utiliza como una forma casera de prevenir esta deficiencia antes de que aparezca.

Por qué se recomienda entre los trucos caseros

A diferencia de otros consejos populares para el huerto que no tienen sustento comprobado, este se apoya en un dato verificable: la composición mineral de la cáscara de huevo y su relación directa con la salud de las plantas de la familia de las solanáceas, que incluye al tomate, el pimiento y la berenjena.

Aportar calcio a un cultivo que lo necesita para crecer sano.

Aun así, como con cualquier aporte de nutrientes, se recomienda no abusar de las cantidades ni reemplazar por completo un abono balanceado, sino usarlo como un complemento natural dentro del cuidado habitual de la huerta.

Según recomendaciones, el licuado de cáscaras de huevo con vinagre se puede aplicar hasta una vez por semana si la planta ya muestra síntomas de falta de calcio. Freepik

Cada cuanto aplicarlo en las plantas

Cómo se prepara

El vinagre (ácido acético) reacciona con el carbonato de calcio de la cáscara, transformándolo en acetato de calcio , una forma soluble que las raíces absorben con más facilidad que el carbonato de calcio puro (que la planta no puede aprovechar bien).

La mezcla genera efervescencia (burbujas) durante la reacción.

El concentrado resultante debe diluirse en agua antes de aplicar; no se usa puro.

Frecuencia de aplicación