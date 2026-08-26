Pocos lo saben: para qué sirven los puntos amarillos y rojos en las llantas de los autos y para qué están

Diferencias entre puntos amarillos y rojos en las llantas de los autos

Las llantas nuevas poseen un pequeño punto rojo o amarillo en uno de sus laterales, y no significa que el neumático tenga algún defecto. Estas marcas cumplen una función específica y sirven como referencia durante el montaje y balanceo de las ruedas.

Con el paso del tiempo, los neumáticos se desgastan y, si no están instalados de manera adecuada, pueden aparecer vibraciones, desgaste irregular e incluso un mayor consumo de combustible. Por eso, entender qué representan estas marcas puede ayudar a mantener las ruedas en mejores condiciones y prolongar su vida útil.

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¿Qué significa el punto rojo de una llanta?

El punto rojo señala una zona del neumático donde existe una mayor variación de la fuerza radial (RFV). En otras palabras, identifica el sector que puede ejercer una mayor presión hacia afuera cuando la rueda está girando.

Si esta característica no se tiene en cuenta durante el montaje, pueden producirse vibraciones mientras el vehículo está en movimiento.

Por lo general, esta marca se utiliza como referencia para determinar cómo debe colocarse el neumático respecto del rin. Dependiendo del fabricante, también puede aparecer una marca que indique el punto más bajo de la llanta.

¿Qué indica el punto amarillo?

El punto amarillo, por su parte, identifica el sector más liviano del neumático.

Durante el montaje, esta marca suele utilizarse como referencia para colocarla junto a la válvula, debido a que esta representa una de las zonas de mayor peso del conjunto.

Al hacer coincidir ambos puntos, se busca conseguir una distribución de peso más equilibrada y reducir la cantidad de contrapesos necesarios durante el balanceo.

Si el neumático no queda correctamente equilibrado, pueden aparecer:

Vibraciones

Desgaste irregular

Menor comodidad al conducir

¿Por qué es importante balancear las ruedas?

El balanceo consiste en compensar las diferencias de peso entre el neumático y el rin mediante pequeños contrapesos.

Las marcas rojas y amarillas funcionan como referencias para que el técnico pueda realizar el montaje de una manera más precisa. Una correcta instalación permite que la rueda gire de forma uniforme y ayuda a evitar vibraciones durante la conducción.

Por eso, si al comprar una llanta nueva encontrás alguno de estos puntos, no hay motivo para preocuparse. Se trata de marcas utilizadas por los fabricantes para facilitar el montaje y conseguir un mejor equilibrio de las ruedas.