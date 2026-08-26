Una pareja que vivía en Florida, Mackenzie y Spenser Kyle, decidió vender su propiedad y renunciar a sus trabajaos en busca de un proyecto propio en Texas: querían construir desde cero su próximo hogar.

Lo que inició como la busqueda de una nueva vida en otro lugar, terminó siendo un proyecto basado en la autosuficiencia. su hogar fue construido con dos contenedores marítimos como estructura principal.

¿Cómo fue el proceso de construcción de la casa con dos contenedores?

La casa tiene unos 81 metros cuadrados y se construyó a partir de dos contenedores de 12,19 metros. El interior cuenta con tres dormitorios y dos baños, además de una cocina, sala de estar y espacios de uso común.

Las grandes aberturas permiten que ingrese luz natural, y los revestimientos ocultan gran parte de la estructura original. Además, incorporaron sistemas de energía solar y recolección de agua de lluvia para ser lo más autosuficientes posibles.

La pareja realizó cortes en las paredes metálicas para que las estructuras se comuniquen y crear ambientes más amplios. Por ello, en vez de sentirse como dos cajas metálicas estrechas, parece una vivienda convencional y funcional.

La casa tiene unos 81 metros cuadrados y se construyó a partir de dos contenedores de 12,19 metros. @lifeuncontained

La busqueda de la autosuficiente: tener una casa fuera de la red

La elección de contenedores fue solo el inicio del proyecto. El objetivo de la pareja era conseguir un hogar que pueda cubrir gran parte de sus necesidades sin depender de las redes tradicionales de agua y de electricidad.

Para ello, utilizan un sistema de paneles solares y un mecanismo de recolección de agua compuesto por canalones, depósitos, tuberías, bombas y filtración para aprovechar el clima del condado.

“Ser tan autosuficientes como podamos es el objetivo”.



