El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 15 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 15 de agosto

El clima en España se verá afectado por el paso de una vaguada atlántica, generando un ambiente inestable. Los cielos estarán mayormente nubosos, salvo en el extremo sur. Se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico y tormentas aisladas en Ciudad Real, extendiéndose a otras áreas a lo largo del día.

Las temperaturas descenderán, especialmente en el norte, con máximas locales superando los 35 grados en el sudoeste y Baleares. Las mínimas nocturnas no bajarán de 20 grados en muchas áreas del sur y litorales. El viento será moderado, con rachas fuertes en algunas regiones y alisio en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid se prevé con intervalos de nubes y lluvias, chubascos y tormentas localmente fuertes, con temperaturas en descenso de 35 a 20 grados y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía presentará cielos nubosos con brumas y posible niebla en el litoral. Habrá chubascos y tormentas en el centro y este, especialmente en las sierras Béticas por la tarde, con riesgo de granizo y fuertes vientos. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 y 37 grados, con máximas en descenso, excepto en el litoral almeriense. Los vientos serán en su mayoría flojos, aumentando de intensidad en algunas áreas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y chubascos fuertes por la tarde, especialmente en el interior y litoral sur, pudiendo afectar de manera aislada al litoral central y norte. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados de mínima y 36 grados de máxima, con un ligero descenso en las máximas y viento flojo predominando del sureste en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, se espera un clima con intervalos nubosos y chubascos por la tarde, especialmente en los Pirineos y el sistema Ibérico, donde las tormentas pueden ser localmente muy fuertes en su extremo oriental. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 35 grados y un mínimo de 16 grados, con un descenso notable. El viento será flojo y de dirección variable, predominando del sureste por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y brumas matinales, especialmente en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles y algunos chubascos dispersos por la tarde, con temperaturas que variarán entre 25 y 17 grados y vientos flojos del norte y nordeste.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso, con nubes de evolución y chubascos por la tarde en Mallorca y Menorca; en el interior de Mallorca podrían ser fuertes, con tormenta y granizo. Temperaturas con pocos cambios, noches tropicales o tórridas. Viento flojo del este y brisas costeras.

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias. Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso, alcanzando 30 °C en muchas zonas, mínima de 18 °C. En Gran Canaria, máximas de 32-34 °C y mínimas de 24-26 °C. Viento moderado del nordeste con rachas fuertes en algunas vertientes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se esperan intervalos nubosos con chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas que oscilarán entre 20 y 35 grados y viento flojo predominante del este.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, con chubascos y tormentas fuertes, especialmente en el este y noroeste y la posibilidad de granizo. Se esperan temperaturas mínimas de 13 grados y máximas que alcanzarán los 35 grados, pero que descenderán notablemente en el tercio norte y oriental. Además, el viento será variable, predominando del noreste, con rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

El clima para hoy se presentará con nubes medias y altas, predominando los cielos nubosos en horas centrales. Se esperan lluvias y chubascos tormentosos, comenzando por el oeste, con posibilidad de granizo en la tarde. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 grados y las máximas alcanzarán los 36 grados, aunque se prevé un ligero descenso generalizado, especialmente en el nordeste y en Toledo. El viento será flojo y variable, con intervalos moderados y rachas fuertes durante las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas matinales y posibles bancos de niebla, con claros por la tarde; mínima 22 °C, máxima 29 °C; vientos flojos variables con predominio del poniente.

En Melilla predominarán los cielos nubosos, con temperaturas entre 25 y 32 °C sin cambios o en ligero descenso y vientos flojos de levante que por la tarde tenderán a variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas matinales, lluvias y tormentas en el sur por la tarde, temperaturas de 31 a 18 grados y vientos flojos del norte. Por otro lado, en Navarra, cielos nubosos con brumas y bancos de niebla por la mañana, lluvias y chubascos con tormenta por la tarde, temperaturas entre 15 y 33 grados en descenso.

El clima en La Rioja estará nuboso con intervalos de sol, chubascos y tormentas fuertes por la tarde, temperaturas de 20 a 33 grados y viento variable con rachas intensas en zonas de tormenta.