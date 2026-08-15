Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 15 de agosto.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este fin de semana que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana, debido al tránsito de la onda tropical No. 37.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país, principalmente en la región Caribe, el norte y occidente de la región Andina, la región Pacífica y el norte de la Orinoquía. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado 15 de agosto, la institución prevé cielo nublado y precipitaciones en zonas dispersas de la región Pacífica, incluida el área marítima; el sur y centro de la región Caribe; el norte y occidente de la región Andina, y sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica, se pronostican en áreas de los departamentos de:

Bolívar

Magdalena

Sucre

Córdoba

Golfo de Urabá

Chocó

Valle del Cauca

Occidente del Cauca y Nariño

Antioquia

Caldas

Risaralda

Santander

Norte de Santander

Para las zonas afectadas por el terremoto —Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío— se espera que durante el fin de semana, especialmente el sábado y el domingo, se presenten condiciones nubosas y ocurrencia de lluvias, algunas de intensidad moderada a fuerte y con posible actividad eléctrica , por lo que las lluvias no se limitarán solo a la jornada del sábado, sino que continuarán el domingo 16 de agosto.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 15 de agosto. Shutterstock / Composición Canva

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En cuanto al resto del país, el Ideam anunció lloviznas y/o lluvias de menor intensidad en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

En el área insular del Caribe persistirán condiciones de nubosidad variable, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman precipitaciones moderadas a fuertes hacia el lunes 17, con posibles vientos de hasta 22 nudos (40 km/h) y oleaje de hasta 4,2 m.

Durante el sábado 15 y el domingo 16 de agosto persistirán además condiciones de viento y oleaje de intensidad moderada a fuerte, con incidencia sobre el centro y oriente del mar Caribe, con vientos de hasta 31 nudos (57 km/h) y oleaje de hasta 4,2 m. Sobre la península de La Guajira, la intensidad de los vientos puede alcanzar valores entre 19 y 29 nudos (36 km/h y 54 km/h).

¿Qué se espera para Bogotá y las temperaturas en el país?

Para Bogotá se espera que continúen las condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con mayor probabilidad de lluvias el domingo 16 de agosto. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 11 °C de mínima y 18 °C a 20 °C de máxima, con vientos fuertes característicos de la temporada.

Respecto al comportamiento de las temperaturas, se prevén máximas por encima de lo normal en zonas del centro y oriente de la región Caribe y el Valle del Magdalena, mientras que las mínimas se mantendrán dentro de la climatología propia de agosto. El índice de calor mantendrá condiciones de alerta en sectores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y Amazonas.

Asimismo, se mantiene una tendencia a niveles bajos en la cuenca alta y media de los ríos Cauca y Magdalena, puntualmente entre Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y San Jacinto del Cauca (Bolívar) para el Cauca, y entre Purificación (Tolima) y Calamar (Bolívar), incluyendo el Brazo de Mompox y el Brazo de Loba, para el Magdalena.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda: