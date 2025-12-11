El ritual de las monedas que tenés que hacer en Nochebuena para atraer la abundancia, el dinero y la salud. Foto: Freepik

Con la llegada de la Navidad, en Argentina suelen tener en cuenta los rituales que se realizan para la Nochebuena con la intención de atraer la buena suerte, el dinero y la salud. De esta manera, buscan terminar de la mejor manera el año para comenzar una nueva etapa.

Justamente, existe una tradición que tiene relación con monedas y que pueden generar buenas energías en las personas que lo practican. Estas costumbres se difundieron rápidamente y muchos argentinos las replican.

¿Cómo hacer el ritual de las monedas para Nochebuena?

El ritual de las monedas para Nochebuena es simple y accesible para cualquier hogar que quiera atraer la abundancia financiera para el año que inicia. En este ritual, el protagonista principal es el árbol de Navidad, uno de los símbolos más importantes de estas celebraciones.

Para realizarlo, colocá siete monedas bajo el árbol antes de la medianoche del 24 de diciembre. Las monedas pueden ser auténticas, de cualquier valor, o si preferís agregar un matiz más simbólico, podés optar por monedas de chocolate, que además se pueden disfrutar al sonar las campanadas de medianoche.

Una variante que intensifica el ritual consiste en añadir decoraciones doradas al árbol, tales como bolas, estrellas o lazos, puesto que el color dorado se relaciona con la riqueza y la buena fortuna.

¿Qué otros rituales se pueden hacer el 24 de diciembre para la abundancia y la salud?

Existen otros rituales que son fáciles de realizar y que atraen la abundancia para el 24 de diciembre. Los más conocidos son: