En esta noticia
Con la llegada de la Navidad, en Argentina suelen tener en cuenta los rituales que se realizan para la Nochebuena con la intención de atraer la buena suerte, el dinero y la salud. De esta manera, buscan terminar de la mejor manera el año para comenzar una nueva etapa.
Justamente, existe una tradición que tiene relación con monedas y que pueden generar buenas energías en las personas que lo practican. Estas costumbres se difundieron rápidamente y muchos argentinos las replican.
¿Cómo hacer el ritual de las monedas para Nochebuena?
El ritual de las monedas para Nochebuena es simple y accesible para cualquier hogar que quiera atraer la abundancia financiera para el año que inicia. En este ritual, el protagonista principal es el árbol de Navidad, uno de los símbolos más importantes de estas celebraciones.
Para realizarlo, colocá siete monedas bajo el árbol antes de la medianoche del 24 de diciembre. Las monedas pueden ser auténticas, de cualquier valor, o si preferís agregar un matiz más simbólico, podés optar por monedas de chocolate, que además se pueden disfrutar al sonar las campanadas de medianoche.
Una variante que intensifica el ritual consiste en añadir decoraciones doradas al árbol, tales como bolas, estrellas o lazos, puesto que el color dorado se relaciona con la riqueza y la buena fortuna.
¿Qué otros rituales se pueden hacer el 24 de diciembre para la abundancia y la salud?
Existen otros rituales que son fáciles de realizar y que atraen la abundancia para el 24 de diciembre. Los más conocidos son:
- Ceremonia del brindis: en el brindis de medianoche, colocá un anillo de oro o una moneda dentro de tu copa (solo si es seguro). Brindá con la intención de atraer riqueza. El oro simboliza éxito material y fortuna.
- Baño de prosperidad: antes de la cena, date un baño con sal marina, miel y esencia de canela o romero. Mientras te bañás, repetí afirmaciones como: “La prosperidad llega a mí sin esfuerzo”. Elimina energías negativas y prepara tu cuerpo para acoger vibraciones positivas.
- Ceremonia del laurel en agua: colocá hojas de laurel en un vaso de vidrio con agua antes del 24 de diciembre. Es un ritual para avivar ilusiones y disponerse para el año que comienza.
- Ceremonia de las semillas de lentejas: llená un frasquito o saquito con lentejas y ubicalo cerca de la entrada principal. Tras las fiestas navideñas, guardalo en la cocina como emblema de abundancia alimentaria y económica. Las lentejas son un símbolo de buena suerte en muchas culturas.
- Ceremonia de las velas doradas y verdes: disponé velas doradas y verdes en un altar o mesa adornada con elementos navideños. Anotá en un papel tus anhelos de riqueza. Prendé las velas mientras imaginás que tus deseos se materializan. El dorado representa opulencia, y el verde se vincula con el desarrollo y la expectativa positiva.
- Ceremonia con arroz y laurel: poné en un recipiente arroz, hojas de laurel y un toque de canela. Mientras armás el recipiente, concentrate en la prosperidad y el triunfo. Dejá el recipiente en un sitio visible de tu casa hasta el Año Nuevo. El arroz y el laurel representan riqueza y bienestar en numerosas tradiciones.
- Ceremonia del Arcángel de la Navidad: invocá al Arcángel de la Navidad con una plegaria especial, junto a velas doradas o blancas y adornos típicos de estas fiestas. Atrae prosperidad y bendiciones para el año entrante.