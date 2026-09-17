La provincia de Buenos Aires renovará su calendario de festividades populares con la realización de la 11° Fiesta Provincial de la Pasta Frola.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en la pintoresca localidad rural de La Luisa, perteneciente al partido de Capitán Sarmiento, comenzando en ambas jornadas a partir de las 11:00 hs.

La cita tendrá lugar en el predio del Club Unión Labradores y contará con entrada libre y gratuita.

El certamen gastronómico que busca la mejor receta

El principal atractivo de la fiesta será el certamen a la Mejor Pastafrola, donde reposteros y aficionados de la región elaborarán en vivo la preparación tradicional.

La competencia aceptará las variantes clásicas de membrillo, batata y dulce de leche, las cuales serán evaluadas por un jurado especializado que calificará el punto de cocción, el sabor, la textura de la masa y la proporción del relleno.

Quienes deseen inscribirse o conocer los requisitos pueden consultar a la Municipalidad de Capitán Sarmiento al teléfono 2478-448965.

Patio de comidas, feria artesanal y porciones para el mate

Además del concurso, los asistentes podrán disfrutar de un espacio gastronómico pensado para pasar el día.

El predio incluirá un patio de comidas con carnes a la parrilla, minutas y platos criollos, ideal para almorzar antes de la merienda.

Por su parte, el paseo de artesanos reunirá a emprendedores locales con productos regionales y manufacturas en cuero y madera, mientras que los productores locales pondrán a la venta tartas enteras y porciones recién horneadas para acompañar el mate.

Espectáculos en vivo y el cierre de las jornadas

La grilla de espectáculos artísticos contará con el apoyo del Escenario Móvil de la Secretaría de Cultura de la Nación bajo el programa institucional “Ritmos Argentinos”.

A lo largo del fin de semana subirán al escenario grupos folclóricos y elencos de danza como Esencia Correntina, Ñaupa, Sentires de Mi Tierra, Euforia Folk, Nacho Zoppi y el Ballet Municipal, junto con el rock de Satélite Vudú.

El plato fuerte del sábado estará a cargo de Reina Madre, la reconocida banda tributo que recrea el show y la música de Queen.

Cómo llegar a La Luisa y las vías de acceso en auto

La Luisa se encuentra ubicada a unos 163 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un entorno de calles arboladas y ambiente de pueblo tranquilo.

Para acceder en auto, se debe tomar la Autopista Panamericana (Ramal Pilar) y continuar por la Ruta Nacional 8 hacia Pergamino.

Tras superar el acceso principal a Capitán Sarmiento, se deben recorrer 12 kilómetros adicionales hasta encontrar la entrada asfaltada a la localidad.