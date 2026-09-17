En pleno corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Café Tortoni se erige como el espacio gastronómico y cultural en funcionamiento más antiguo de la Argentina.

Situado en Avenida de Mayo 825, este establecimiento abrió sus puertas a finales del siglo XIX y fue declarado Bar Notable de la ciudad , convirtiéndose en un testimonio vivo del desarrollo urbano e intelectual de la capital.

La historia del ícono de la Avenida de Mayo

Fundado originalmente por el inmigrante francés Jean Touan y posteriormente continuado por Celestino Curutchet, el café adoptó el nombre de un célebre establecimiento parisino de la época.

A lo largo de sus 146 años de historia , la fachada de estilo académico y su interior (caracterizado por las mesas de mármol, las luminarias de época y los vitrales originales) se mantuvieron sin grandes alteraciones, ofreciendo una experiencia inmersiva en la Buenos Aires de principios de 1900.

De García Lorca a Albert Einstein: las personalidades que pasaron por sus mesas

A lo largo de las décadas, el Tortoni sirvió como punto de encuentro para destacados referentes de la literatura, la ciencia y la política mundial.

Café Tortoni - oficial

Entre sus clientes habituales figuraron escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Alfonsina Storni y el poeta español Federico García Lorca durante su estadía en el país.

Asimismo, personalidades globales como el físico Albert Einstein, el músico Arthur Rubinstein y líderes internacionales como el rey Juan Carlos I de España visitaron sus instalaciones.

La Peña del Tortoni y su impronta en el tango

En 1926, el pintor Benito Quinquela Martín impulsó la creación de “La Peña” en el subsuelo del local, un espacio reservado para la discusión artística y la promoción de la música popular .

Allí se presentaron figuras emblemáticas del tango como Carlos Gardel y el maestro Osvaldo Pugliese.

En la actualidad, ese salón, conocido como “La Bodega”, continúa albergando espectáculos nocturnos de tango y milonga en vivo para los visitantes.

Cómo visitarlo y la oferta gastronómica tradicional

El café se encuentra abierto todos los días del año desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche.

Entre sus especialidades gastronómicas más solicitadas se destacan el tradicional chocolate con churros, los desayunos clásicos y la repostería artesanal.

Dado el constante flujo de turistas y residentes, las filas en la vereda de la Avenida de Mayo son habituales, por lo que se recomienda acudir con margen de tiempo o en horarios fuera del pico vespertino.