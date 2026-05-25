La búsqueda personal de prosperidad y abundancia debe estar acompañada sin dudas de esfuerzo y trabajo arduo. No obstante, en ciertas circunstancias, algunos individuos recurren a rituales, como hacer uso de una piedra de sal rosa .

Se trata de uno de los objetos más utilizados dentro del Feng Shui, que tiene por objetivo potenciar la abundancia y reforzar la sensación de equilibrio en los espacios.

Aunque no existen pruebas científicas sobre sus efectos, esta práctica ganó popularidad porque combina orden, intención y bienestar emocional. Según esta filosofía oriental, ciertos sectores de la casa están vinculados directamente con el dinero y las oportunidades económicas.

Existen ciertos sectores de la casa que están vinculados directamente con el dinero y las oportunidades económicas. (Imagen ilustrativa creada con IA) Chat GPT

Dónde colocar la piedra de sal rosa para atraer dinero y abundancia

Los especialistas en Feng Shui señalan que la esquina sudeste de la casa está relacionada con la abundancia , el crecimiento económico y las oportunidades materiales.

Por ese motivo, recomiendan colocar la piedra de sal rosa en ese sector para reforzar la intención de prosperidad y mantener una energía más armónica dentro del hogar.

Según esta práctica, la piedra puede ubicarse en distintos espacios siempre que el área permanezca limpia y ordenada:

Sobre una mesa de madera.

En un estante despejado.

En el living con luz natural.

Cerca del escritorio de trabajo.

En una mesa auxiliar del sudeste.

El Feng Shui sostiene que el desorden, los objetos rotos y la acumulación bloquean el flujo energético. Por eso, antes de incorporar la piedra de sal rosa, aconsejan limpiar y reorganizar el ambiente.

La idea no pasa solamente por el objeto en sí, sino también por crear un espacio que funcione como recordatorio diario de metas personales y económicas.

Qué significa la piedra de sal rosa según el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, la sal rosa es valorada por su supuesto efecto para absorber energías estancadas y generar mayor sensación de calma en los ambientes.

Según quienes siguen esta filosofía, la piedra de sal rosa suele asociarse con los siguientes beneficios simbólicos:

Sensación de armonía.

Renovación energética.

Ambiente más relajado.

Mayor conexión con objetivos personales.

Refuerzo de la intención de abundancia.

También recomiendan acompañar el espacio con plantas sanas, ventilación y buena iluminación natural para favorecer la circulación del chi, la energía vital de los ambientes.

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Quienes incorporan la piedra de sal rosa suelen realizar pequeños cuidados periódicos para mantener el espacio en equilibrio: