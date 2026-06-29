Faltan pocos días para el inicio de julio, mes que marca el inicio del segundo semestre del año.

De esta manera, muchos creyentes de las energías preparan sus rituales para inicios de mes. Uno de los más populares y que aconseja el Feng Shui es el de juntar canela y romero en un frasco.

Por qué recomienda juntar canela y romero en un frasco

Dentro de las creencias del Feng Shui moderno, la canela es uno de los ingredientes más populares en rituales destinados a atraer prosperidad económica. Se cree que su aroma y sus propiedades representan el crecimiento, la expansión y la buena fortuna, por lo que suele utilizarse para favorecer la llegada de nuevas oportunidades laborales, mejorar los ingresos y potenciar la abundancia en el hogar o el negocio.

En la misma línea, se la asocia con energía activa y cálida capaz de impulsar proyectos.

Por su parte, el romero actúa como un protector y purificador de energía. Según estas creencias, ayuda a disipar energías negativas y crear un ambiente equilibrado para quienes habitan el hogar.

Al combinarlos en un mismo frasco, se busca unir ambos simbolismos y atraer bienestar para la familia.

Dónde colocar el frasco

Las prácticas del Feng Shui indican que el frasco debe colocarse en los siguientes lugares: