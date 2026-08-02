Aceite de oliva virgen vs. extra virgen: cuál es la diferencia y cuál es más saludable

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El aceite de oliva se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por quienes buscan llevar una alimentación saludable. Su presencia en ensaladas, tostadas y distintos platos creció en los últimos años gracias a sus reconocidos beneficios para el corazón y a su papel central dentro de la dieta mediterránea.

Sin embargo, al momento de comprarlo aparece una duda muy frecuente: ¿es lo mismo un aceite de oliva virgen que uno extra virgen? Aunque ambos provienen de las aceitunas y comparten muchas propiedades, existen diferencias importantes que pueden influir tanto en su calidad como en su valor nutricional.

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Aceite de oliva virgen o extra virgen: cuál es mejor

La principal diferencia entre ambos está en el proceso de elaboración y el nivel de calidad. Tanto el aceite de oliva virgen como el extra virgen se obtienen mediante procedimientos mecánicos, sin solventes químicos ni procesos industriales de refinado. Sin embargo, el extra virgen debe cumplir estándares mucho más exigentes.

El aceite de oliva extra virgen posee una acidez inferior al 0,8% y debe superar controles sensoriales que certifiquen la ausencia de defectos en su sabor y aroma. Además, conserva una mayor concentración de polifenoles, antioxidantes naturales y vitamina E, compuestos asociados con efectos antiinflamatorios y cardioprotectores.

En cambio, el aceite de oliva virgen puede alcanzar una acidez de hasta 2% y presentar pequeñas imperfecciones sensoriales. Aunque sigue siendo una opción saludable y mantiene buena parte de sus nutrientes, ofrece una menor estabilidad y un contenido más bajo de antioxidantes.

En términos generales:

Extra virgen: mayor pureza, más antioxidantes y sabor más intenso.

Virgen: buena calidad, aunque con menor estabilidad y menor concentración de compuestos beneficiosos.

Por estas características, los especialistas consideran que el aceite de oliva extra virgen es la mejor alternativa para obtener el máximo beneficio nutricional.

Los especialistas consideran que el aceite de oliva extra virgen es la mejor alternativa

Cómo consumir aceite de oliva para aprovechar sus beneficios

Los expertos recomiendan utilizar el aceite de oliva extra virgen preferentemente en crudo, ya que el calor puede disminuir parte de sus antioxidantes naturales. Es ideal para condimentar ensaladas, verduras cocidas, tostadas o para dar el toque final a platos de pasta y pescado.

De todos modos, eso no significa que no pueda cocinarse con él. Distintos estudios señalan que posee un punto de humo de entre 190 °C y 210 °C, lo que le permite soportar preparaciones como salteados o frituras ligeras con mayor estabilidad que otros aceites vegetales, como el de girasol o soja.

Dentro de una alimentación equilibrada, la recomendación es consumir entre una y dos cucharadas por día, acompañadas por una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Qué otros tipos de aceite de oliva existen

Además del aceite de oliva virgen y extra virgen, en las góndolas también pueden encontrarse otras variedades: