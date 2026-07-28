Finalizaron el aeropuerto más grande de esta parte del mundo: recibirá a millones de viajeros y redefinirá el tráfico aéreo

La Ruta Provincial 11 es uno de los caminos más transitados de la Costa Atlántica y cada año miles de turistas la recorren para llegar a distintos balnearios bonaerenses. Ahora, ese tradicional corredor comenzará una transformación que busca convertir al propio recorrido en un nuevo atractivo turístico.

La iniciativa apunta no solo a mejorar la infraestructura vial, sino también a potenciar el desarrollo económico y turístico de una de las zonas que más creció durante los últimos años. El proyecto prevé obras, nuevos espacios públicos y una estrategia para impulsar inversiones en toda la región.

La Ruta Provincial 11 será transformada. Provincia de Buenos Aires

Empieza la renovación de una ruta clave de la Costa Atlántica: qué obras harán

El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley la creación del corredor turístico “Camino del Mar”, que comprende el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar del Plata y Miramar. La iniciativa establece un plan integral para renovar este sector mediante obras de infraestructura, preservación ambiental y promoción turística.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la construcción de miradores panorámicos, espacios de descanso, nueva iluminación, accesos a las playas públicas, señalización turística y cartelería interpretativa a lo largo del recorrido. El objetivo es que el camino se convierta en un atractivo por sí mismo y no solo en un enlace entre destinos.

El plan para potenciar el turismo durante todo el año

La ley también contempla la elaboración de un plan estratégico conjunto entre la Provincia, los municipios y el sector privado para coordinar inversiones y promover un crecimiento sustentable. Además, incorpora incentivos económicos, fiscales y financieros destinados a emprendedores y empresas vinculadas con la actividad turística.

El proyecto impulsará cinco ejes de desarrollo: un polo gastronómico y cervecero, espacios dedicados al bienestar y la salud, actividades de turismo activo como surf, trekking, mountain bike, parapente y running, además de circuitos históricos, culturales, religiosos y deportivos.

Esta iniciativa busca alimentar el turismo y distintos puntos de disfrute.

También evalúan construir una autovía entre Mar del Plata y Miramar

La aprobación del Camino del Mar coincide con otro proyecto que la Provincia mantiene bajo análisis: la posible construcción de una autovía sobre la Ruta 11 entre Mar del Plata y Miramar. Aunque todavía no hay fechas definidas ni presupuesto asignado, las autoridades retomaron los estudios para evaluar su viabilidad.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento registrado en localidades como Chapadmalal, San Eduardo del Mar y El Marquesado, donde aumentó de forma sostenida la población y el tránsito en la última década. De concretarse, la obra se sumaría al plan de mejoras para reforzar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo turístico de uno de los corredores más importantes de la Costa Atlántica.