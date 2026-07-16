Construirán un túnel que atravesará la Cordillera de Los Andes y será la obra de ingeniería más esperada de América Latina

El Túnel de Agua Negra habría recobrado su relevancia en el debate binacional y podría convertirse en una de las obras de infraestructura más importantes de la región, al atravesar la Cordillera de los Andes y conectar Argentina con Chile.

Esta obra de infraestructura podría generar un impacto positivo en el comercio y la integración entre ambas naciones, al tiempo que abriría expectativas sobre los posibles beneficios económicos que podría aportar su eventual implementación.

El Túnel de Agua Negra está previsto para unir Argentina y Chile.

Así sería el túnel que cruzaría la Cordillera de los Andes

El objetivo principal de esta megaobra sería superar estas limitaciones y facilitar el movimiento de personas y mercaderías entre ambos países, lo que podría transformar de manera significativa el transporte y la conexión regional.

Actualmente, el paso de Agua Negra únicamente podría ser utilizado durante el verano debido a la nieve y a las condiciones climáticas extremas. Esta situación obligaría a desviar el tránsito hacia otros cruces fronterizos, que podrían encontrarse saturados y ser más lejanos.

Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura, el Túnel de Agua Negra atravesaría la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile mediante un corredor seguro, moderno y operativo durante todo el año. De concretarse, la obra permitiría conectar ambos países de manera más eficiente.

Túnel de Agua Negra en Chile y Argentina: el proyecto que no se rinde

En la actualidad, la discusión sobre la construcción del Túnel de Agua Negra habría vuelto a activarse. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, habría asegurado que la iniciativa se mantendría vigente.

En este sentido, habría expresado que “es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”. También habría señalado que “del lado chileno ya se registrarían mejoras en los accesos y se trabajarían en nuevos tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno”, según consignó Diario Huarpe.

Asimismo, habría indicado que en Argentina las obras todavía no habrían comenzado, aunque existiría voluntad política para avanzar cuando se dieran las condiciones necesarias.

El Túnel de Agua Negra está previsto para unir Argentina y Chile.

Avances en el proyecto de conectividad Argentina-Chile

Aunque el proyecto habría comenzado a tomar mayor forma, todavía representaría una iniciativa orientada a mejorar la conectividad entre Argentina y Chile. El paso que vincularía San Juan con Coquimbo actualmente operaría únicamente durante la temporada estival.

La iniciativa tendría un potencial significativo para facilitar el tránsito y favorecer el intercambio entre ambas naciones. En este sentido, la posibilidad de optimizar las conexiones a través de esta obra pondría de relieve el papel que podría tener la infraestructura en la integración regional.

Las ventajas que el proyecto podría aportar a toda la región

El túnel no solo tendría como objetivo facilitar el tránsito, sino que también podría representar una oportunidad estratégica para las economías argentina y chilena.

Su eventual habilitación podría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos y fortalecer sectores productivos como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

Además, podría contribuir a consolidar un corredor bioceánico que integraría provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con los puertos chilenos del Pacífico.

El turismo también podría verse beneficiado por un eventual cruce operativo durante todo el año, lo que podría favorecer un mayor flujo de visitantes entre ambos países.