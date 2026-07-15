Cada vez son más las personas que buscan soluciones naturales para el hogar y evitar el uso de productos químicos.

Los trucos caseros con vinagre se volvieron clave por sus propiedades para higiene como eliminar bacterias, microorganismos, hongos y prevenir malos olores . De esta manera, los especialistas en limpieza aconsejan rociarlo en la tabla de picar una vez a la semana para mantenerla libre de gérmenes.

Por qué aconsejan rociar vinagre en la tabla de picar

La tabla de picar es uno de los utensilios que más bacterias acumula en la cocina, ya que se usa para cortar carnes, frutas, verduras y otros alimentos.

Los microorganismos se acumulan en la superficie y pueden llegar a transmitirse a otros alimentos que posteriormente sean ingeridos.

De esta manera, especialistas aconsejan rociar vinagre en la tabla de picar porque contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a:

Neutralizar olores que quedan impregnados como tras cortar cebolla, ajo, pescado o carne.

Remover restos de grasa y suciedad superficial.

Disminuye la formación de manchas provocadas por alimentos como remolachas, tomates o cúrcuma.

Reduce la concentración de microorganismos presentes en la superficie, pese a que no sustituya una desinfección adecuada.

Cómo aplicar el truco del vinagre en la tabla de picar

El vinagre funciona como una segunda capa de seguridad anti bacterias. Los pasos a seguir son los siguientes:

Lavar la tabla con agua caliente y detergente común de platos.

Secar con un repasador limpio y papel.

Rociar vinagre puro y sin diluir por toda la superficie.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

Enjuagar con agua caliente y dejar secar antes de gaurdar.

Es clave dejar que la tabla seque completamente para evitar la aparición de hongos o moho, sobre todo si es de madera.

Otros tips para mantener la tabla de picar limpia y sin bacterias

En línea con la aplicación de vinagre, los expertos aconsejan seguir otros hábitos para mantenerla en buen estado y reducir la acumulación de gérmenes: