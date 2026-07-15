Anunciaron la repavimentación de la ruta más querida de la provincia: será reconstruida y beneficiará a miles de vehículos Fuente: Archivo

La provincia de Buenos Aires puso en marcha una de las obras viales más esperadas para mejorar la circulación en el sur del conurbano.

Se trata de la repavimentación de un importante tramo de la Ruta Provincial 205, un corredor clave que conecta a miles de vecinos y transportistas todos los días.

Anunciaron la repavimentación de la ruta más querida de la provincia: será reconstruida y beneficiará a miles de vehículos Fuente: PBA

El proyecto no solo contempla la renovación completa del pavimento, sino también una serie de mejoras en puentes, banquinas, iluminación y seguridad vial que permitirán optimizar el tránsito entre Ezeiza y Cañuelas, beneficiando además a la actividad productiva de la región.

Qué obras realizarán sobre la Ruta Provincial 205

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires avanza con la repavimentación de 15,4 kilómetros de la Ruta Provincial 205. Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre el puente sobre el arroyo El Gato y la intersección con la Ruta Provincial N.º 6.

La intervención incluye una reconstrucción integral de la infraestructura vial para mejorar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor.

Anunciaron la repavimentación de la ruta más querida de la provincia: será reconstruida y beneficiará a miles de vehículos Fuente: PBA

Las principales tareas previstas son:

Repavimentación de 15,4 kilómetros de calzada.

Reconstrucción integral del puente sobre el arroyo Aguirre.

Intervención de banquinas.

Renovación de la iluminación.

Modernización de la semaforización.

Instalación de nuevas barandas de defensa vehicular.

Construcción de dársenas para el transporte público.

Colocación de refugios para peatones.

La obra busca mejorar la seguridad y ordenar el tránsito

Uno de los principales objetivos del proyecto es reorganizar la circulación sobre la Ruta 205 para disminuir los riesgos de accidentes y agilizar el tránsito.

Las autoridades explicaron que la intervención permitirá separar el tránsito pesado e industrial del movimiento cotidiano de vecinos, transporte público y vehículos particulares, reduciendo uno de los puntos de mayor circulación de la zona.